Iberdrola trabaja en atraer industria "verde" una vez se desmantele la térmica de Lada

Iberdrola ya trabaja en la atracción de proyectos para que los terrenos de la central térmica de Lada, en Langreo, que cerró en 2020, puedan convertirse en un "polo" de actividades logísticas e industriales relacionadas con las energías renovables tras el proceso de desmantelamiento de las instalaciones en dos años. Un desmantelamiento que ya comenzaba el diciembre de 2021. Desmantelamiento que será una obra de "microcirugía" al estar integrada la planta en plena población, con lo que las voladuras, aún controladas, no son posibles.



Sobre el futuro uso de esos terrenos una vez se desmantele la térmica, el consejero delegado de Iberdrola Renovables, Julio Castro, señala que "estamos trabajando en esta idea de manera responsable. Habrá noticias pronto". Julio Castro ha destacado la colaboración con el Gobierno del Principado, el Ayuntamiento de Langreo y el Instituto para la Transición Justa para que las iniciativas "salgan adelante". Así todo no ha dado más pistas sobre las empresas que ya podrían estar interesadas en instalarse en ese espacio.



Así lo ha afirmado este jueves Julio Castro en un acto celebrado en los terrenos de la fábrica, donde ha puesto en valor la plataforma abierta para la búsqueda de alternativas que den uso a estas parcelas, proyectos sobre las que no ha aportado concreción.



Castro ha explicado también que la compañía está ultimando los detalles con el consistorio langreano para la cesión a la administración localde cuatro hectáreas de terrenos en la ribera para su restauración, de manera que puedan tener un aprovechamiento de ocio, una operación que el Ejecutivo asturiano apoya "plenamente".



Iberdrola ha invertido 350 millones en la región los últimos cinco años y tiene previsto llegar a los 500 en el próximo lustro, ha informado el responsable de la compañía.

Por su parte, la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, dice que esperaba más concreción por parte del CEO de Iberdrola, aunque esto no deja de ser un punto de partida, y hay que conformarse con lo que hay.