Echar sidra detrás de una barra o poner buenos vinos del Bierzo, es algo que llevan haciendo Pedro y Alfonso más de 30 años. En el caso de Alfonso son 60, dando vueltas por el sector de la hostelería, hasta cerrar en Gijón una etapa brillante, ofreciendo los mejores productos del Bierzo, a 100 metros del cantábrico.

En el caso de Pedro, la relación con la hostelería se inicia muy joven, en diferentes sidrerías de Gijón, hasta fundar la suya propia en el barrio de La Arena, junto a su mujer, Encarnita.

En dos años puedo jubilarme y no voy a seguir

Pedro lo tiene claro: "en dos años me puedo jubilar y no lo pienso. Lo dejo y me voy con mi mujer a descansar". Son las palabras de un hombre curtido en mil batallas sidreras que domina el escanciado y el buen trato delante y detrás de la barra. Muchas historias se acumulan en su cabeza, de aquellos tiempos "en los que la gente gastaba a lo loco, no como ahora que miran mucho por lo que van a gastar y eligen más el menú del día que la carta", reconoce Pedro, mientras atiende a proveedores y clientes.

Los tiempos han cambiado y se ha pasado una pandemia que ha dejado una profunda huella en el sector. Pedro reconoce que desde los tiempos del Covid-19 la gente consume menos, aunque se diga que salen más a lo loco. "Yo creo que desde la pandemia se nota que la gente sale mucho, pero no gasta tanto. Te consumen una, dos, botellas de sidra. No quedan a comer. Y los que quedan preguntan más por el menú del día que por la carta", lamenta el veterano hostelero.

Pedro tenía a dos camareros antes de la pandemia y después de estar solo al frente del negocio, ha recuperado a uno. En la cocina, el gran esfuerzo lo hace Encarnita. Que antes tenía a una ayudante, o temporalmente algún pinche, pero ahora hace frente sola a todos los pedidos y comandas que llegan desde la barra.





Alfonso: un berciano que se jubila, tras 60 años de oficio

En Gijón hay una embajada del Bierzo y ese es el local que ha regentado en los últimos treinta años, Alfonso, en la calle Ezcurdia. Alfonso se jubila el 31 de diciembre y su hija Natalia dice que no quiere seguir con el negocio, que quiere descansar, porque ha sido el apoyo de su padre, en los últimos años, trabajando en la sala y hasta en los fogones, si se terciaba. Alfonso se marcha con pena, tras 60 años, dando buen servicio, conversación, y un trato amable, con su típica frase ¿qué tal?, que siempre plantea a todos aquellos que comen en su local, ofreciendo posteriormente un licor de la tierra berciana. "Me voy un poco triste porque son 60 años en el oficio y en la hora de la despedida me da un poco de pena, no lo llevo bien. Pero es lo que toca. Hay que parar y disfrutar un poco de la vida, aunque yo donde verdaderamente disfruto es en el bar, hablando con los clientes y haciendo la compra para traer los mejores productos", comenta Alfonso, acodado en la barra, mientras siguen llegando los clientes y le invitan a que disfrute en enero de su merecida jubilación.

Su hija no sigue: Natalia va a descansar

Su hija Natalia, de momento, no tiene previsto seguir con el negocio de la calle Ezcurdia, pero su padre Alfonso no descarta que más adelante pueda retomar la actividad hostelera. "Yo lo dejo y mi hija dice que está cansada, que no quiere seguir. Va a parar y quiere descansar un poco. Pero seguro que en unos años vuelve a la hostelería porque a ella le gusta y es muy buena. A mí me ha ayudado mucho y tiene muy buena mano para esto", es lo que vaticina el veterano Alfonso. Un hombre de mirada dulce, con la piel curtida en las mil batallas hosteleras que dejan 60 años de oficio, detrás de la barra.