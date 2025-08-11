Herdicasa destaca en la FIDMA su compromiso con el cliente y la sostenibilidad

La empresa asturiana Herdicasa ha presentado su modelo de negocio en la Feria Internacional de Muestras de Asturias. Está basado en la distribución, mantenimiento y reposición de máquinas expendedoras, con un enfoque diferencial en la calidad del servicio, la adaptación a las necesidades del cliente y la responsabilidad social corporativa.

Rubén García, gerente de la compañía, ha explicado en COPE que Herdicasa instala sus máquinas sin coste para el cliente y ofrece un servicio integral disponible los 365 días del año, incluidos festivos. “Nos diferenciamos por adaptarnos a las instalaciones, a los espacios y a los horarios de cada cliente. Si trabajan 24 horas, nosotros también”, señaló.

En cuanto a tendencias de consumo, la empresa ha incorporado en sus máquinas opciones más saludables, además de la tradicional oferta de refrescos, snacks y aperitivos. “Nos guiamos por lo que pide el consumidor, y ahora hay una clara demanda de productos que fomenten una vida saludable”, añadió García desde la entrevista realizada en la terraza que Coca-Cola tiene en la FIDMA.

LA SOSTENIBILIDAD, FILOSOFÍA DE EMPRESA

La sostenibilidad ocupa un lugar central en la filosofía empresarial de Herdicasa. Entre sus acciones destacan la limpieza de playas, la colaboración con Ecoembes y el patrocinio de eventos deportivos y culturales. La compañía también respalda a Carmen López, surfista invidente, con quien desarrollan charlas y actividades en centros educativos para concienciar sobre el bullying y promover hábitos de vida saludables.

La presencia en la Feria de Muestras, explicó el gerente, supone un "escaparate clave" para reforzar la imagen de la marca, presentar nuevos productos y establecer contactos con responsables de empresas, centros deportivos, instituciones públicas y privadas. “Nuestro producto no es una máquina, es un servicio. Y en esta feria queremos que eso se entienda”, concluyó García.

Con una cartera de clientes que abarca desde polideportivos y hospitales hasta empresas privadas y organismos públicos, Herdicasa reafirma su posición como referente en el sector del vending en Asturias, uniendo innovación, atención personalizada y compromiso social.