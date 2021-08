Gavia: "Con Coca-Cola nunca fallas, es el número 1"

"Con Coca-Cola nunca fallas. Es la número 1". Lo dice Ángel Lorenzo, uno de los responsables del principal grupo hostelero de Gijón, el Grupo Gavia. Este viernes ha visitado el stand de la marca en la Feria de Muestras de Asturias para hablar en COPE y confesar que "yo soy de Coca-Cola Light, aún no me he pasado a la Zero".

Lo ha hecho, además, después de conocer que dos de sus negocios, el Mamaguaja y el Ciudadela, han sido reconocidos con el premio 'Traveller Choice' que conceden los propios clientes: "Ves que cuando abres, viene el público, te llena el local y sale con una sonrisa y reservando para otra ocasión. Ese es el mejor premio", ha reflexionado.