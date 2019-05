Eufórico, así se mostraba el candidato del PP, Alfredo Canteli, a la alcaldía en el Ayuntamiento de Oviedo. Aunque ha descendido dos concejales, el PP gana las elecciones con 9 ediles, uno más que el PSOE, que suma 8. Ciudadanos sube de los 2 a los 5 concejales. Descalabro total en Somos Oviedo, que pierde la mitad de su representación en el Consistorio ovetense de los 6 a los 3 concejales. IU se queda sin representación y VOX entra con 2 concejales.

El actual alcalde socialista, Wenceslao López, valora el aumento de tres concejales, pero reconoce que aspiraban a ser la fuerza más votada. No obstante, dice que no descarto nada porque he sido alcalde con 5 concejales. Alfredo Canteli declara que seré el alcalde de todos los ovetenses, los que me han votado y los que no y pido ayuda a las otras fuerzas políticas para hacer un Oviedo mejor. El candidato de Ciudadanos, Ignacio Cuesta, también se muestra contento con sus resultados y asume que somos la llave para formar gobierno.