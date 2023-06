Muere Nuccio Ordine, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023

El filósofo y profesor italiano Nuccio Ordine, uno de los mayores expertos sobre el Renacimiento y la obra del astrónomo, teólogo y pensador Giordano Bruno, que fue distinguido en mayo con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023, ha fallecido este sábado a los 64 años en Cosenza, en la región de Calabria (sur de Italia), donde era profesor.

La noticia de su muerte la confirmó el alcalde Consenza, Franz Caruso, quien expresó su tristeza por la desaparición de "una de las figuras más cultas, en el sentido más amplio del término, que Calabria y todo el país han podido incluir en su historia reciente”.

El jurado del Premio Princesa de Asturias ensalzó al motivar el premio la figura de Ordine “por su defensa de las humanidades y su compromiso con la educación y los valores enraizados en el pensamiento europeo más universal”, a la vez que alabó su empeño por “transmitir, en especial a los más jóvenes, que la importancia del saber se encuentra en el proceso mismo del aprendizaje”.

Ordine falleció en el hospital Annuziata de Cosenza, donde había sido ingresado hace unos días tras un derrame cerebral y sus condiciones fueron graves desde el primer momento, informaron los medios locales.

A sus 64 años estaba considerado una de las voces más destacadas de la filosofía contemporánea por su reivindicación del humanismo y el conocimiento para construir una sociedad mejor, frente al utilitarismo que domina el mundo actual.

La Fundación Princesa: "Seremos altavoz de su valiosísimo mensaje y transmitiremos su legado"

Tras conocerse su fallecimiento, la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, ha transmitido que "compartimos de corazón el dolor de su familia y siempre recordaremos la inmensa alegría y el honor que supuso, para él, la concesión Premio Princesa por su compromiso con la educación y su férrea defensa de las humanidades para transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones".

Sanjurjo ha desvelado que la Fundación llevaba "muchos días pendientes del estado de salud de Ordine" y ha asegurado que "seremos altavoz de su valiosísimo mensaje y transmitiremos su legado".

