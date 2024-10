Un experto financiero de Asturias explica qué no debes hacer con tu dinero si te toca la lotería

Tapar agujeros, viajar, comprar una casa o dejar de trabajar son los sueños más comunes entre quienes juegan a la lotería. Solo unos pocos afortunados llegan a conseguir un suculento premio que les permita convertir sus ilusiones en realidad. En ese lote de privilegiados se encuentra la persona que posee el décimo agraciado con 15 millones de euros correspondiente al primer premio del Sorteo Extraordinario de la Hispanidad. Concretamente, es la fracción 7 de la serie 4 del número 18.344 vendida por la administración número 20 de Oviedo, situada en la calle Magdalena, a muy pocos metros de la plaza el Ayuntamiento. Ese es el premio más suculento, pero el sorteo ha dejado 24 millones de euros repartidos por la capital asturiana con otros 80 décimos despachados en otras dos administraciones de Muñoz Degrain y la plaza del Fresno.

COPE Asturias Marta Carbayeda, gerente administración de La Magdalena

¡Mucho cuidado!

Gestionar 15 millones de euros que llegan al bolsillo de forma repentina es una tarea más complicada de lo que puede parecer a primera vista. Una decisión apresurada puede provocar la ruina. De ahí que el primer consejo de los expertos sea no actuar en caliente, dejarse asesorar y repensar el destino del dinero.

"Hay mucha gente que ha comprado una gran casa después de conseguir un premio de la lotería y se ha arruinado porque no podía mantenerla", ha explicado en COPE el gestor financiero, Víctor Riesco, al frente de Rial Gestión Financiera. Lo más recomendable es actuar con tranquilidad, sangre fría y no dejarse llevar por la ola de la euforia para poder pensar y razonar cuáles son las inversiones correctas. "Igual nuestras prioridades son distintas quince días después de ganar el premio, hay que pensarlo detenidamente y dejarse asesorar por los expertos financieros". A renglón seguido, Riesco pide tener "mucho cuidado" con las ofertas de los bancos y otras entidades financieras que ofrecen "el oro y el moro" a la persona ganadora del premio. "No hay que moverse ni por amistades, ni por simpatía", alerta.

COPE ASTURIAS Dinero

EL DINERO VUELA

Otra conclusión equivocada es pensar que una millonada en el bolso nos va a durar durante un largo tiempo. La realidad es que "el dinero puede volar" y los expertos han comprobado en infinidad de ocasiones cómo se esfuman grandes cantidades en poco tiempo por adoptar decisiones equivocadas. "Siempre hay que asesorarse, por muy buena que sea la oferta", remarca Víctor Riesco que remacha la importancia de "pensar y repensar durante un tiempo prudencial cualquier decisión".