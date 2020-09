"No estamos en contra de las peatonalizaciones, pero lo del Muro se ha hecho mal"

La peatonalización del Muro, los retrasos en el Plan de Vías, la contaminación en Gijón, el Decreto de Sánchez sobre los remanentes de los Ayuntamientos... Son algunos de los temas que ha abordado el portavoz de Foro Asturias en la radio. Jesús Martínez Salvado ha estado en Mediodía COPE Gijón y estos son algunos de los titulares que ha dejado.

La peatonalización del Muro: "Desde Foro, no nos oponemos a las peatonalizaciones, pero las cosas hay que hacerlas bien y lo del Muro se ha hecho mal. Cualquier actuación debe hacerse al gusto de la mayoría de la ciudad y que mejore la vida de los gijoneses y nuestros visitantes. Y la realidad es que lo que se ha hecho es una chapuza, además, en el peor momento y de manera unilateral, sin dialogar ni negociar".

Más retrasos en el Plan de Vías: "En el anterior mandato, hubo un consenso entre todas las administraciones para movilizar 800 millones de euros en el proyecto. Ahora viene una alcaldesa y acaba con el trabajo de muchos años diciendo a Gijón que lo firmado no vale. Lo que hacen es dilatar, dilatar y dilatar para que parezca que hacen cuando, en realidad, no hacen nada. Y mucho me temo que, si antes de la crisis el Gobierno no apostaba por esta obra, ahora, que las cuentas están más comprometidas, va a ser más complicado que salga adelante".

Superávit de los Ayuntamientos: "No me imagino a Carmen Moriyón, Paz Fernández Felgueroso o Vicente Álvarez Areces votando en contra de los intereses de Gijón. Si algo tuvo siempre esta ciudad es que sus alcaldes defendían los intereses de la ciudad y Ana González ha votado en contra de los intereses de Gijón".