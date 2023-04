El envejecimiento y abandono de los pueblos, detrás del aumento de muertes en tractor

Asturias suma, en sólo cuatro meses, cuatro accidentes mortales con tractores. El último, el que le costaba la vida este lunes a José Manuel Fernández, un minero jubilado de 74 años. El tractor que conducía por un camino rural cercano a su casa volcó y él quedó atrapado debajo. Cuando llegaron los equipos de emergencia ya no pudieron hacer nada por salvarle.

El vuelco de su tractor fue también la causa de la muerte de Javier Estrada y María Luisa Sariego, ambos de 84 años, que fallecían en enero en una finca de Peruyera muy próxima a su vivienda, en Bedriñana (Villaviciosa).

Ese mismo mes, en Carreño, un vecino de 60 años del barrio de Sebades, en Logrezana, se ahogaba al quedar atrapado con su tractor en el cruce de los Molinos, una zona inundada por la acumulación de agua a causa del temporal

También en enero, una mujer de 88 años fallecía en Muñás de Arriba (Valdés), al ser golpeada accidentalmente por la cuba que arrastraba un tractor que estaba dando marcha atrás.

Aunque no hay estadísticas oficiales, un estudio de la Fundación Mapfre fijaba en más de 62 años la edad media de las víctimas de accidente con tractor en España, una cifra que en Asturias puede ser, incluso, más alta. Para el presidente de ASAJA en el Principado, Ramón Artime, la explicación es clara: el envejecimiento de la población rural.

"Los tractores cada vez están en manos de gente con más edad", apunta, y "está claro que cuando uno pasa de los 70 perdemos reflejos", a lo que hay que añadir que "los pueblos ya sabemos cómo están, abandonados".

En cualquier caso, Artime no cree que la solución para reducir el número de accidentes sea prohibir que se puedan conducir tractores a partir de cierta edad. "Las cosas no se arreglan prohibiendo", asegura, recordando que "esa gente mayor que está actuando en los pueblos son los que los están conservando. El día que falten ellos no sé qué va ser de todo esto...un bosque".

El envejecimiento y abandono de los pueblos es, también, la causa que ve el secretario general de UCA, José Ramón García, "Pachón", tras este preocupante número de accidentes.

"Cuando había vecinos, eran ellos los que arreglaban los caminos", recuerda, pero ahora "por la mayoría, no pasa nadie en años". Unos caminos que se vuelven especialmente peligrosos.

"Al estar todo abandonado", explica Pachón, hay zonas en la que "no lo ves, porque hay maleza, hay hojas de no pasar nadie por allí" y, cuando te das cuenta, estás metido en un problema".