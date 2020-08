Entonces, ¿el melón engorda?

¿Cuántas veces has escuchado que "el melón por la mañana, oro; por la tarde, plata; y por la noche mata"? Es un refrán tan extendido en nuestro país como basado en una falsa creencia. El melón (en cantidades prudentes, una o dos rajas) puede comerse por la noche sin ningún tipo de problemas. No es indigesto. Es más, en verano es recomendable hacerlo porque el melón es fruta de temporada. Es cierto que tiene más hidratos de carbono de los que, en teoría, necesita el cuerpo por la noche; pero son cantidades similares a las de, por ejemplo, una manzana.

Existe también la creencia, además, de que la sandía es más sana que el melón. Sin embargo, y aunque ambas son hidratantes y muy saludables, la sandía tiene un índice glucémico alto, de 70; por el índice de 60 del melón, que se considera medio.

Una de las grandes preocupaciones es si el melón engorda. La respuesta es que NO. Su alto contenido en agua (el 90%) compensa la cantidad de azúcar que tiene. Con lo cual, su aporte calórico y de azúcar es mínimo y no tiene nada de grasa ni colesterol. Por contra, aporta al cuerpo vitaminas A y C.

Recetas veraniegas con melón

El melón, además, es un alimento muy socorrido para solucionar una comida rápida y lo puedes servir para ensaladas, como guarnición o, por supuesto, en el postre. Aquí te dejamos alguna receta fácil de hacer y que te va a encantar.

Ensalada de melón, aguacate y gambas. Solo tienes que hacer bolitas con una cuchara vaciadora al melón y el aguacate. Añades las gambas cocidas, un toque de cebollino picado y sazonas con sal y pimienta.

Ensalada de melón con jamón. Es un clásico. Cortas trozos de melón y de jamón serrano y los aliñas a tu gusto, con sal, aceite y vinagre.

Ensalada de canónigos, pollo crujiente y melón. Colocamos como base de la ensalada de los canónigos, hacemos bolitas de melón y las repartimos sobre los canónigos. El pollo lo puedes freir con almendra en grano, quedará más crujiente. Y aliñas con sal, aceite y vinagre.