50 empleados a la calle y 600 usuarios de Centros de Día sin transporte, a partir del 1 de febrero

El portavoz parlamentario de Podemos Asturias, Rafael Palacios, y la portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, han denunciado este lunes en la Junta la suspensión del servicio de transporte de las personas usuarias de Centros Polivalentes de Recursos para Personas Mayores y Centros de Día del ERA que deja 50 trabajadores de dos Centros Especiales de Empleo en la calle y a 600 usuarios sin este servicio tan importante para la conciliación de las familias.

Rafael Palacios y Ana Taboada han estado acompañados por dos trabajadoras de las empresas afectadas, Transportes Adaptados y Adaptrans, que llevan la mayoría de los Centros de Día, Clavelina Alonso y Cristina Rollo, que han denunciado los incumplimientos de los compromisos por parte del ERA y que han manifestado que están "absolutamente desesperados" y ya no saben lo que hacer porque el día 1 de febrero "nos quedamos en la calle".

Considera Podemos que este es un "asunto de extrema gravedad" porque afecta a los usuarios de los centros de día, pero también a los trabajadores que tienen una situación ya de por si muy vulnerable.

Ha recordado Palacios que esta cuestión viene de lejos y parte ya de marzo de 2020 cuando, a causa de la pandemia de la Covid se cerraron estos centros provocando que los trabajadores entrasen en ERTE, del cual muchos de ellos no han salido ya que algunos de esos centros no han vuelto a abrir y otros no lo han hecho al cien por cien.

Ahora muchos contratos acaban en febrero y no han sido prorrogados ya que, a pesar de haberse comprometido el ERA a hacerlo, los mismos no han sido licitados.

"En noviembre de 2022 ya registramos una pregunta parlamentaria a la consejera para saber cuándo iban a pagar lo adeudado a las empresas transportes, a algunas de las cuales se les debe ya más de nueve meses. Dos meses después no nos han respondido, pero han enviado una carta a las familias de los usuarios de los centros de día que se comunica que a partir del 1 de febrero quedan sin servicio de transporte y plantean que estarán sin él, al menos, dos meses y luego ya se verá", ha indicado Palacios.

Así, a partir del 1 de febrero quedan sin servicio de transportes los centros de La Vega (Mieres), Clara Ferrer (Gijón), El Cristo, Naranco y Santa Teresa (Oviedo), Valentín Palacio (Siero), El Nodo (Avilés) y Palacio de Villar (Castrillón). En todos ellos prestaba el servicio la empresa Transportes Adpatados.

También quedan sin servicio los centros de Los Canapés (Avilés), La Tenderina (Oviedo) y el de Sotrondio (San Martin) que ya no lo tienen y al que se unirá el de Riaño el 1 de febrero, todos ellos de la empresa Adpatrans.