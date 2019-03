Dos muertos en un brutal accidente provocado por un kamikaze en Lena

Brutal accidente en la A-66. Dos hombres han muerto en una colisión entre dos turismos, sentido Oviedo, en el concejo de Lena. El accidente se ha producido en la mañana de este domingo, después de que uno de los fallecidos se saltase un control de la Guardia Civil y circulase por la A-66 en dirección contraria.

El 'kamikaze' es un joven de 24 años, natural de Oviedo. Se saltó un control que la Guardia Civil había establecido en la rotonda sur de Moreda. El conductor, que iba al volante de un Kia Ceed, se metió en dirección contraria por la A-66, circulando en dirección a León por los carriles en sentido Oviedo.

No hubo persecución del vehículo porque no hubo tiempo y "para no aumentar el peligro"; según han informado fuentes de la Guardia Civil a la Agencia EFE. A los pocos kilómetros, el vehículo que conducía el joven colisionó con un Jeep Grand Cherokkee, en el que viajaba un hombre de 67 años, vecino de Pola de Lena.

Hasta el lugar de la colisión, se desplazaron la Guardia Civil y la UVI-Móvil de Mieres, el médico y la ambulancia de soporte vital básico de Lena y una ambulancia convencional, movilizados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). Cuando llegaron a la zona del accidente, a la altura de la gasolinera de Villallana, sólo pudieron comprobar que los dos ocupantes de ambos automóviles habían fallecido.

El accidente ha obligado a cortar la A-66 durante más de dos horas y se han generado retenciones de 3 kilómetros, según ha informado la Dirección General de Tráfico.