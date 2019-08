6 detenidos tras la macro operación anti droga en Avilés

Tras casi siete horas de registros e inspecciones, la operación contra el tráfico de drogas puesta en marcha este jueves en Avilés finalizaba, a primera hora de la tarde, con la detención de seis personas y la incautación de dinero, drogas y varios vehículos de alta gama.

La investigación esta siendo dirigida por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Gijón bajo la supervisión de un Juzgado, también gijonés, que mantiene secretas las actuaciones.

El operativo comenzó a las siete de la mañana con el despliegue de más de un centenar de agentes en Avilés, en el núcleo de Las Regueras, en Llaranes, un pequeño poblado con abundante población gitana.

En el despliegue, los investigadores del Grupo de Estupefacientes de Gijón han contado con el apoyo de efectivos de los grupos de Estupefacientes de la Comisaría de Avilés y de la Jefatura Superior de Policía de Asturias así como con la colaboración de agentes de Grupos Especiales - GOES- y de Unidades de Seguridad Ciudadana de Gijón –UPR- y de la Jefatura Superior de Policía de Asturias- UIP,UPR y Guías Caninos- que han intervenido para asegurar las actuaciones y delimitar la zona de actuación.

Tras la operación el barrio de La Reguera ha quedado prácticamente desierto, salvo algunos familiares de los detenidos que no han querido hacer declaraciones ante los medios desplazados al lugar.

Otros vecinos, que han preferido mantenerse en el anonimato, han señalado que "aquí se ve de todo, y se veía venir". Han confirmado, que "había menudeo de drogas, incluso algunos venían con billetes en la mano para comprar. También había mucho trasiego de coches, y en alguna fachada hay hasta algún tiro".

Desde la Comisaría de Gijón aseguran que la investigación continúa, pero no se se informará de sus resultados hasta que no finalicen todas las diligencias y el juez no levante el secreto sumarial que impide revelar más detalles.