Denunciado un hostelero de Gijón por servir dentro del bar después de la hora de cierre

Agentes de la Policía Local de Gijón han denunciado este miércoles al dueño de un establecimiento hostelero, de la calle Felipe II, a las 2.20 horas, por no respetar el horario de cierre y servir en el interior del local.

Asimismo, también los dos clientes que estaban en el interior de ese local fueron denunciados por no respetar el toque de queda, según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés.

Por otro lado, se ha propuesto para sanción a 12 personas por no respetar el toque de queda, a cuatro por permanecer en un domicilio sin ser convivientes, a nueve por no hacer uso de la mascarilla obligatoria, a seis más por fumar sin distancia de seguridad y a otras dos por infringir el cierre perimetral.

Sancionadas 41 personas en Avilés

La Policía Local de Avilés, por otra parte, propuso este martes, para sanción a 41 personas por no respetar las normas decretadas para luchar contra la propagación de la pandemia del coronavirus, principalmente por formar grupos de no convivientes superior a cuatro individuos.

Según ha informado este miércoles la Policía Local, en el control de medidas sanitarias frente a la covid-19 fueron identificadas 155 personas y propuestas para sanción 7 por no respetar el toque de queda, 9 por no hacer uso de la mascarilla, 4 por fumar sin mantener la distancia y 3 por no respetar el cierre perimetral, además de 18 por formar grupos de no convivientes superior a cuatro individuos.

Por otra parte, la Policía detuvo en el mediodía de ayer a un hombre de 56 años, vecino de Castrillón, que conducía un turismo por la calle de El Muelle con el permiso suspendido por orden de la autoridad judicial hasta marzo de 2026.