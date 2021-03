Decepción en la plataforma por la pasarela del Bajo Nalón con el Principado

La plataforma para la construcción de la pasarela peatonal entre los pueblos de La Arena y San Esteban, en el Bajo Nalón, ha expresado este jueves su decepción después de entender que para el Gobierno del Principado no es una prioridad y que el análisis del coste y el beneficio “no sale”.

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, explicó este miércoles en la Junta General del Principado que la obra, tras rehacer el proyecto, tendría coste de nueve millones y medio de euros para los que actualmente no hay dinero en el Presupuesto del Principado y "no es una prioridad" aunque aseguró que "no renunciamos al proyecto".

En un comunicado, la plataforma que defiende la construcción de la pasarela sobre el río Nalón para conectar San Juan de la Arena y San Esteban ha expresado la decepción de los vecinos del Bajo Nalón que, tras muchos años demandando esta infraestructura, no terminan de ver que avanza el proyecto.

En el escrito, se hace referencia al consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, que, en una respuesta parlamentaria en la Junta General, “volvió a echar un jarro de agua fría sobre las gentes de esta comarca, afirmando que el proyecto sigue en fase de supervisión”.

La plataforma ha aludido a la ingente cantidad de fondos europeos y nacionales para la transición ecológica y para la reconstrucción económica, para ser aprovechada para actuaciones como la pasarela, “largamente demandadas y altamente necesarias”.

La plataforma ha invitado al presidente regional, Adrián Barbón, a que acuda al Bajo Nalón a intercambiar opiniones con los vecinos sobre la viabilidad de este proyecto.