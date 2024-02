David y Elena ponen voz a la situación de los fijos discontinuos en Asturias: "Es una incertidumbre"

Salen los datos del paro y una cifra: 59.216 desempleados en Asturias, a 31 de enero. Pero a la vez sale otro dato, el de los demandantes de empleo. Y a día de hoy, en Asturias hay 88.788. Casi 30.000 personas más que no son parados, pero que alternan periodos de contratación con tiempo en los que no trabajan. Pese a no tener actividad, no están en el paro. Son los llamados fijos discontinuos

Dificultad para hacer planes a largo plazo

En esa situación están David, a sus 42 años, y Elena, a sus 46. Elena tiene dos hijos y dice que "es complicado sacar adelante a la familia, alternando periodos de trabajo con meses en los que no tienes actividad". Elena es una profesora que trabaja impartiendo cursos. A veces hay trabajo y otras no. Ahora lleva dos meses en paro. Esa situación tiene dos caras. "Por un lado, tienes la seguridad de que estás trabajando y sabes que vas a volver pronto a trabajar, pero aun así tienes la inseguridad de que estas cada poco cambiándote de situación", nos explica esta profesora de 46 años. Elena está buscando un trabajo que le aporte más estabilidad, algo que le dé una garantía que tengo algo más de continuidad laboral

Buscar algo que les aporte más estabilidad

David trabaja en el sector de la limpieza. Una contrata que desde hace ya tres años le mantiene en una actividad laboral intermitente. David lleva desde la semana pasada en el paro. Tiene un contrato de fijo discontinuo. La empresa le contrata unos meses, descansa uno o dos. Vuelve a tener un contrato de seis meses. Reconoce que la situación es compleja porque "no sabes ni los meses que vas a estar ocupado. Estás un poco con incertidumbre porque no sabes el tiempo que vas a estar en el paro. Es una situación que no está muy definido". David está buscando una mejora. "Llevo ya tres años en esta situación y busco algo que me dé más estabilidad. No es una situación muy cómoda, pero de momento es mejor que no tener nada",