¿Cuándo hay que cambiar el sofá? Estas son las señales que te indican que ha llegado el momento

El sofá es uno de los elementos esenciales de una casa. Tanto por su utilidad como por su estética. Es el mueble central del salón, donde hacemos gran parte de la vida diurna en el hogar, y el aliado perfecto para descansar cuando uno llega a casa, para dormir la siesta o, incluso, para trabajar de una forma más distendida. Pero no son eternos. La vida útil de un sofá puede depender de muchos aspectos, aunque influye especialmente su calidad y su uso: cuanto más lo usemos, más rápido se gastará.

Sea cual sea esa duración, hay varias señales que te indican que es el momento de pensar en cambiar de sofá.

Los cojines se hunden y se deforman: si notas que, cuando te sientas, tu cuerpo se hunde en el sofá y es complicado levantarte, debes empezar a plantearte cambiar tu sofá. Otra muestra es que, si miras el sofá tras levantarte, se mantenga tu forma en el lugar en el que te has sentado.





Es incómodo: un sofá incómodo no tiene razón de ser, salvo que sea puramente decorativo y no lo uses para sentarte. Si el sillón tiene utilidad para descansar, ver la televisión o leer, no puedes sentir molestias o estar incómodo. Debes cambiarlo antes de que puedan surgir problemas.

El color no es el mismo que cuando lo compraste: el uso de un sofá hace que se desgaste. Aunque lo habitual es comprarlo con colores suaves, su uso (e incluso la limpieza) hace que la tela se vaya desgastando o que se vayan soltando flecos y otros elementos ornamentales. Si es así, plantéate un cambio.

Tiene manchas: es una cuestión más estética, pero también te puede incomodar. En el sofá, podemos comer o tomar un apertivo con amigos, por lo que no es infrecuente que se puede manchar. Si tras un tiempo, se acumulan muchas manchas que no se pueden disimular, es el momento de cambiar de sofá. Además, hoy en día hay tapizados con telas antimanchas.





No encaja con el resto de muebles del salón: si has decidido dar un giro de 180 grados en tu hogar y estrenas nuevos muebles en el salón, ¿por qué no el sofá? Es un elemento más y, si está en sintonía con el resto, lucirá mucho más. Además del diseño, es importante valorar la calidad y comodidad del sofá.

