Crisis de los autónomos en Asturias: "Es como cerrar una empresa de cien empleados cada mes"

Corren malos tiempos para los autónomos en Asturias. El año 2023 se cerró con casi un millar menos y, a este ritmo, pronto bajarán de los 70.000. A 31 de diciembre, había 70.543y las perspectivas para este 2024 no son buenas, como explicaba en COPE la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Asturias, Patricia Oreña.

"Hace años estábamos pensando en llegar a los 80.000 y ahora estamos preocupados por bajar de los 70.000. Esos son los datos y eso es terrible" destaca, apuntando que es como si "cada mes en Asturias cierra una empresa de 100 trabajadores. Esto está pasando todos los meses, hace muchos meses. Es un problema que no sé si nos podemos permitir"

La mayor parte de las bajas se produce en el sector comercial, seguido de agricultura y hostelería. Sólo el año pasado echaron el cierre más de 500 establecimientos. No hay relevo para los autónomos que se jubilan y los que intentan emprender se ven ahogados por el incremento de costes, la burocracia y la presión fiscal.

Lo sabe bien Rubén. Abrió su negocio hace cinco años en Oviedo y se ve obligado a cerrar. El próximo 31 de enero bajará la persiana definitivamente.

"Primero, los impuestos cada trimestre, después los gastos fijos, la subida de precios..." explicaba en COPE, a lo que se suma que "la gente no tiene con qué, que eso es lo principal, porque si no la gente tiene nada, ¿cómo va a venir aquí a comprar?". Tras echar cuentas y "aguantar lo que pudimos" cierra porque "no da para más".

"La inflación nos está machacando", asegura Patricia Oreña, destacando que "necesitamos conservar a nuestros clientes y tratamos de mantener los precios, pero los costes suben sin parar, la electricidad, el combustible, los impuestos, los costes laborales... Mantener los precios es muy complicado y lo hacemos a costa de nuestros beneficios, que son cada vez más pequeños".

A ello se suma "la presión fiscal, que aumenta sin parar y aumenta mucho, la subida del salario mínimo interprofesional de nuestros trabajadores, las cotizaciones a la Seguridad Social, nuestras cotizaciones, los impuestos en general". Y, por otro lado, "la presión normativa, la burocracia que empeora cada vez más y hace que tener un negocio abierto sea cada día más difícil."

Según un estudio de ATA, siete de cada diez autónomos consideran que su negocio se mantendrá igual o decrecerá en los próximos meses y sólo un 8% se plantea contratar empleados este año.

Ayudas insuficientes

Pese a estas cifras, desde el gobierno del Principado recuerdan que el colectivo de autónomos supone el 18 % de los afiliados a la Seguridad Social en Asturias, dos puntos por encima de la media nacional. El director general de Empresas, Pymes y Emprendedores, Ignacio Iglesias, asegura que este año se reforzarán las líneas de apoyo.

"Las personas autónomas cuentan con una atención y un acompañamiento específico, que en este año 2024 se concreta en ayudas por más de nueve millones de euros", explica Iglesias, que apunta que "la primera que vamos a convocar se llama subvenciones para el autoempleo, cuenta con un presupuesto de dos millones y medio de euros y está dirigida a las personas que se hayan dado de alta de autónomas en los ejercicios 2022 y 2023"

También este año se va sacar una nueva línea de apoyo centrada en los emprendedores de la zona rural. Con un presupuesto de cuatro millones de euros, estas ayudas están dirigidas a los autónomos que "cuentan con más de 2 años de antigüedad y cuya actividad esté ubicada en municipios que cuentan con menos de 3.000 habitantes, que en Asturias son 40 de los 78 que conforman nuestra Comunidad Autónoma".

Toda ayuda es bienvenida, aunque que los autónomos las siguen considerando insuficientes. Patricia Oreña recuerda que no basta con apoyar la apertura de nuevos negocios, "lo difícil es mantener un negocio dos, tres, cuatro, cinco años, Ir creciendo, formándote, contratando, ampliando... eso es lo complicado".

Por eso, la presidenta de ATA en Asturias lo que pide no es más dinero, sino "que nos dejen hacer nuestro trabajo, que no sea todo tan complicado, que no sea todo difícil". Y recuerda que "al fin y al cabo, somos generadores de riqueza y empleo, y eso no le hace mal a nadie".