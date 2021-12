Convocados 9 días de huelga en las industrias auxiliares del metal

Los más de 3.500 trabajadores de la industria auxiliar del Principado están convocados a nueve jornadas de paro en el próximo mes de enero ante la "irresponsabilidad" de la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado (Femetal) al plantear una propuesta "inaceptable" en la negociación de este conveniocuyas negociaciones están "bloqueadas", según han denunciado este lunes CCOO y UGT.



Las movilizaciones comenzarán el próximo 3 de enero con una concentración ante la sede de la patronal en Gijón, a partir de las 12:00 horas, a la que le seguirán nueve jornadas de huelga en el primer mes de 2022, los días 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, y 27.



Los secretarios generales de CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano, y de UGT FICA, Jenaro Martínez, han tildado de "inasumible" la propuesta de Femetal que dispone de una subida del 0,5 por ciento para 2021, 1,5 por ciento para 2022 y 3 por ciento para 2023 mientras que los sindicatos proponen para los dos primeros años una subida mínima del 2,5 por ciento con revisión del IPC.



Martínez ha señalado que la convocatoria de estas movilizaciones se realiza para "desbloquear" la negociación del convenio de las empresas de montajes y auxiliares ante una propuesta de la patronal que propone "una subida del 0,5 por ciento cuando se prevé un IPC superior al 5 por ciento para este año".



Por ello, ha realizado un llamamiento a la responsabilidad de Femetal para atender las demandas de este colectivo mientras que Manzano ha apuntado que estos trabajadores, que "durante la pandemia fueron considerados como esenciales, no merecen el tratamiento que se les da por parte de la patronal".



El secretario general de CCOO de Industria de Asturias, que ha intervenido en la rueda de prensa vía on line debido a ser un contacto directo de un positivo de covid, ha instado a la patronal a que recapacite y muestre "una solución razonable" a este conflicto.



"El bolsillo de los trabajadores no es un fondo covid más para sacar beneficios por parte de la patronal", ha subrayado Manzano, que ha apuntado que tras un año de bloqueo de las negociaciones ahora quedan unos días para evitar las movilizaciones de este colectivo de trabajadores.