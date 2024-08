Confirmados los dos primeros casos de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en Asturias

Los ganaderos llevaban tiempo advirtiendo de que, tras los brotes aparecidos en Galicia y Cantabria, la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), el conocido como virus de las vacas, no tardaría en entrar en Asturias y el tiempo les ha dado la razón:

La Consejería de Medio Rural ha confirmado este viernes la presencia de la EHE en Asturias, tras recibir la notificación del Laboratorio de Sanidad Animal de Jove del positivo de dos muestras recogidas en ganaderías de Llanes y Corvera. Estos análisis ya se han enviado al Laboratorio Nacional de Referencia en Algete, en Madrid, para ratificar los resultados.

En total, se habían analizado nueve, pertenecientes a siete ganaderías. Las tomadas en los concejos de El Franco, Llanera, Laviana y Gozón han resultado negativas.

La EHE es una dolencia de declaración obligatoria, pero no debe confundirse con una zoonosis: No se puede transmitir al ser humano ni a la cadena alimentaria, por lo que el Principado no establecerá ningún tipo de restricción a las explotaciones afectadas y tampoco en relación al consumo de productos derivados de estos animales, como carne o leche.

El problema es para el ganado, ya que pueda incluso causar la muerte de las reses, por lo que sí se limitará el movimiento de animales vivos.

Desde Medio Rural insiste en que es de vital importancia realizar los análisis a cualquier animal sospechoso de padecer la enfermedad, así como cumplimentar el correcto tratamiento de la misma. El análisis es gratuito, al estar bonificado al 100%, y permite saber, a través de una PCR, si los animales están infectados. Estos análisis serán, además, decisivos para poder optar a las ayudas con las que el Gobierno de Asturias pretende compensar tanto la pérdida de animales como los tratamientos y desinsectaciones derivados de la enfermedad.

Además, Medio Rural recomienda adoptar medidas de desinsectación en animales e instalaciones para luchar contra el mosquito que la transmite, mediante insecticidas y repelentes en animales, medios de transporte e instalaciones, así como el uso de insecticidas y larvicidas para el control de las posibles zonas de cría. También aconseja el tratamiento sintomático de los animales enfermos y recuerda que el ministerio ya ha autorizado una vacuna voluntaria para prevenir esta enfermedad.

Desde el Principado lanzan un mensaje de tranquilidad, pero los ganaderos no se fían. Fernando Marrón, de USAGA, explicaba en COPE su temor a que se repitan los problemas y la mala gestión que ya sufrieron con otra enfermedad, la de la lengua azul.

"Otro desastre más que nos añaden al sector productor", apuntando que "esperamos que se gestione mejor que lo de la lengua azul, pero lo dudamos"

También desde la Unión Rural Asturiana (URA) llevan tiempo alertando de que la EHE se estaba extendiendo y existían varios casos sospechosos, por lo que reclaman a Medio Rural que "convoque con urgencia a las organizaciones agrarias así como a las autoridades sanitarias para poner coto al avance de esta enfermedad".

Históricamente la EHE ha circulado en América del Norte, Australia, Asia y África, pero nunca había sido detectada en España ni en la UE hasta que, el 10 de noviembre de 2022, las autoridades italianas la detectaron en la isla de Cerdeña. Ocho días después aparecieron los primeros casos en España, en la provincia de Cádiz, y posteriormente se extendió por todo el país hasta llegar a Asturias.