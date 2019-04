El conductor del bus siniestrado en Avilés admite que se medicaba contra la epilepsia

Omar López, el conductor del autobús de Alsa que el pasado 3 de septiembre se estrelló contra uno de los pilares de las obras del nuevo enlace al PEPA en Avilés, ha admitido ante la juez que tomaba medicación para prevenir ataques epilépticos. López ha declarado hoy ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Avilés que investiga el accidente en el que fallecieron cinco personas y otras 15 resultaron heridas, incluido el conductor, que entre otras secuelas ha perdido una pierna.

El abogado defensor del conductor, Víctor Tartiere, ha explicado que el conductor no recuerda ningún detalle de lo ocurrido y "no puede precisar cómo fue el accidente". Sí ha confirmado que el conductor estuvo de baja por enfermedad común durante un año en 2015, y estaba tomando un medicamento contra la epilepsia el día del accidente. Según Tartiere “Ese medicamento no es incompatible con la conducción, al revés es preventivo de determinadas enfermedades. No fue un problema de somnolencia, fue más complejo".

Por el contrario, uno de los abogados de la acusación particular, Gonzalo Botas, tiene una opinión muy diferente. Botas, que representa a la familia de una de las víctimas mortales, asegura que la Agencia Española de Medicamento incluye el tratamiento que tomaba el conductor entre los que tienen como reacciones muy frecuentes la somnolencia: "No sabemos por qué en el informe de la mutua no aparece el medicamento que el toma que es el cirvax, que según la ficha tiene como reacciones más frecuentes la somnolencia, que puede que sea la causa el accidente, y por lo tanto puede haber una serie de negligencias, porque él estaba tomando un tratamiento con el que no debía conducir, y ni mucho menos un autobús".

Al margen de esta polémica, el abogado defensor del conductor ha anunciado que pedira “nuevas pruebas", porque "parece ser que el pilar no tenía la protección obligatoria, que hubiera reconducido al vehículo a la carretera, y hubiese evitado muchas de las consecuencias del accidente".