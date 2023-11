Comienza la era Queipo en el PP de Asturias: "No he venido a perder el tiempo"

El Partido Popular de Asturias inicia una nueva etapa con Álvaro Queipo al frente tras ser elegido presidente de la formación política con el respaldo del 95,83 por ciento de los afiliados que han participado en la votación y a la que concurría como único candidato.

"No he venido a perder el tiempo, no voy a gastar ni un solo minuto en hablar de nosotros mismo porque Asturias no tiene un minuto que perder", ha expresado en su primera intervención como líder regional del Partido Popular. Queipo se ha comprometido a llevar al PP a la presidencia del Principado y ofrecer a los asturianos "la alternativa que necesitan".

Beatriz Llaneza será la nueva secretaria general del PP asturiano La número dos del PP fue candidata a la alcaldía de Mieres en 1999 y 2003

El nuevo presidente de los populares de Asturias considera "un honor inmenso" la nueva responsabilidad que va a ejercer. "Espero que no sólo no os tengáis que arrepentir, sino que espero que podáis decir dentro de un tiempo: Yo estuve allí el día en el que el PP hizo historia”.

Queipo ha agradecido el respaldo que le ha brindado el presidente del PP de España, Alberto Núñez Feijóo, presente en la clausura del congreso celebrado en Oviedo del que la formación política "sale más fuerte y mejor preparada para servir a los asturinos", según ha expresado.

Críticas a Barbón

Queipo también ha aprovechado su primer discurso como líder del PP de Asturias para criticar al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, por respaldar el acuerdo de investidura que el PSOE ha cerrado con los independentistas catalanes y "negarse a dar explicaciones" de las consecuencias que tendrá para los asturianos.

"Asturias no merece un presidente que se esconde cuando toca pelear", ha remarcado Queipo que ha lamentado que tanto Barbón como Sánchez hayan "mentido" a los asturianos.

El presidente del PP ha reclamado explicacines a Barbón y ha remarcado que "callar cuando lo honroso es protestar convierte a las personas en cobardes".