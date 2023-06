Cofiño evita confrontar con IU sobre pactos: "No voy a entrar en discusiones paralelas con ningún partido"

"No voy a entrar en discusiones paralelas con ningún partido político", asegura el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, cuando le preguntamos por las críticas lanzadas contra su gestión por Izquierda Unida y cómo pueden afectar a la negociación de un acuerdo de gobierno para la próxima legislatura.

"Las negociaciones son responsabilidad de los grupos políticos", asegura Cofiño en declaraciones a COPE Asturias, recalcando que "por parte del grupo socialista, su secretario general, su comisión ejecutiva y, en última instancia, Adrián Barbón que es el presidente".

Cofiño evita así confrontar con izquierda Unida, que ha puesto en el centro de sus críticas alguna de sus medidas estrella, como la Ley de Calidad Ambiental, que simplifica los trámites para poner en marcha un negocio o una empresa.

Desde la coalición han dejado claro en varias ocasiones que "todo lo que combate IU y queremos transformar estuvo en la órbita de Cofiño", aunque su cabeza de lista, Ovidio Zapico, insiste en que no hay ningún veto personal. "Si hay un acuerdo con el PSOE sobre cómo superar las alianzas que tuvieron con la derecha empresarial, no tenemos nada que decir sobre personas", ha asegurado estos días.

En cualquier caso, Cofiño intenta desmarcarse de las negociaciones destacando que lo importante es que el PSOE ha ganado las elecciones y "está llamado a gobernar", lo que considera "una buena noticia para Asturias". Sobre negociaciones, insiste en que " es una responsabilidad que descansa en los grupos políticos y, en este caso concreto, en el secretario general", recalcando que, "en todo caso, es temprano para hablar de eso en este momento".

El parlamento asturiano, la Junta General, no se constituirá hasta el próximo lunes 26 de junio, antes le toca el turno a los ayuntamientos, que celebrarán este sábado, 17 de junio, la sesión constitutiva en la que se procederá a la elección de alcaldes. Izquierda Unida ya ha anunciado que no permitirá que gobierne la derecha, aunque no desde el PSOE le piden un paso más: que acepte que gobierne la lista de izquierdas más votada.

En cualquier caso, para Cofiño ambas negociaciones son "diferentes".