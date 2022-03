Central Lechera Asturiana, al borde del "colapso" por la huelga de transporte

Central Lechera Asturiana (Capsa Food) está al borde del "colapso inminente" por la imposibilidad de desarrollar con normalidad la fabricación de sus productos debido a la huelga indefinida de transportes convocada por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera.



Fuentes de la compañía han informado a Efeagro de que ese colapso viene motivado por la interrupción de la llegada y la salida de camiones.



Así, no hay entrada de material auxiliar de insumos para fabricar productos y tampoco están saliendo hacia los puntos de venta la leche y los lácteos ya elaborados.



A pesar de ello, la compañía sí ha conseguido hasta hoy mismo retirar la leche a sus ganaderos proveedores por lo que la capacidad de almacenamiento, con entrada de leche pero no su salida, "está llegando a su tope" y, con ello, la posible "paralización de las recogidas" en las granjas.



Si la situación no cambia llevará a un "desabastecimiento del mercado", según Capsa.

La interprofesional (Inlac) que reúne a los productores y a la industria láctea advierte de que la huelga de transportes "provoca el colapso de ganaderías y fabricantes", además de ese desabastecimiento.

La interrupción en la circulación de camiones "está poniendo en peligro" el suministro de piensos a las granjas, de embalajes y materiales a las plantas de producción y la salida de leche y otros productos lácteos terminados hacia los supermercados.

Los productos lácteos "son esenciales" y ponerlos a disposición de la ciudadanía "es básico", ha recordado, mientras ha llamado al "diálogo y a la responsabilidad" para encontrar una salida al conflicto.

El sector lácteo "comparte el impacto por la subida imparable del combustible y el respeto al derecho a la huelga", pero ha pedido "responsabilidad a todos" para no paralizar el sector lácteo "ni provocar su colapso" en un momento "tan sensible".