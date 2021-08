La Catedral de Oviedo empieza a celebrar los 1.200 años de la consagración de su primer altar

La Catedral de San Salvador de Oviedo ha celebrado, este viernes 6 de agosto, uno de sus días más relevantes: la fiesta del Salvador. Este año, además, es la celebración que ha abierto el programa de actos con los que la Catedral celebra el 1.200 aniversario de la consagración de su primer altar. El acto ha contado con la presencia de la corporación municipal, encabezada por el alcalde en funciones, Ignacio Cuesta. El día grande del programa será el próximo 13 de octubre, la fecha tradicional de la consagración.

El homenaje, en el día de San Salvador, se ha centrado en Oviedo como origen del Camino Primitivo de Santiago. El primer peregrino, el rey Alfonso II el Casto comenzó su Camino desde Oviedo, desde la propia Catedral. "Vemos a muchos turistas, a pesar de las dificultades pandémicas, también a peregrinos que vienen aquí para iniciar un camino que, tras 15 días de andadura, les llevará a Santiago", ha dicho el Arzobispo de Oviedo. Monseñor Jesús Sanz también ha parafraseado el dicho tan conocido en Oviedo de 'Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al siervo y no al Señor': " Vamos allá con el Salvador en el corazón, que no queremos modificar el dicho, pero vamos a saludar al siervo, habiendo encontrado primero al Señor", ha dicho don Jesús.