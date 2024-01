Carlos Herrera, sobre la Capitalidad Gastronómica de Oviedo: "Nunca he comido mal allí"

Oviedo está siendo protagonista, este año, en la Feria Internacional del Turismo. No solo porque repite con stand propio y porque su marca 'Oviedo, Origen del Camino' está calando entre los visitantes y profesionales del sector que están en IFEMA, sino porque ha recibido el testigo de Cuenca como Capital Gastronómica de España en 2024.

Un reconocimiento que no ha pasado por alto uno de los grandes comunicadores de la radio española: Carlos Herrera. Ha contado, en COPE Asturias, que "he ido muchas veces a Oviedo, aunque llevo un par de años sin dejarme ver, y nunca he comido mal". Por ello, cree que "está más que justificado".

Herrera, que te acompaña en COPE, de lunes a viernes de 6:00 a 13:00 horas, ha definido la gastronomía ovetense como "la contundencia y a la vez, la finura; la elegancia, pero también la intensidad en cada uno de sus platos". Ha asegurado que está "entusiasmado" con que Oviedo sea Capital Española de la Gastronomía, ha trasladado su "felicitación" a la capital asturiana, donde espera "celebrarlo".