Caramés, del grupo hostelero La Genuina, apuesta por el "tardeo"

Pedro Caramés, del grupo hostelero ovetense La Genuina, ha estado este jueves en el especial de COPE desde el Recinto Ferial Luis Adaro. Aprovechando el Día de Oviedo en la Feria de Muestras, Caramés se ha pasado por el stand de Coca-Cola porque "es uno de los productos que no necesita venderse y que es un pilar fundamental en cualquier negocio de hostelería".

Y de eso Caramés sabe mucho porque regenta, entre otros, El Ferroviario y La Finca en la calle de Gascona de Oviedo, La Genuina, Cocina Cabal o Mamy Blue Oviedo. Y ahora, a pesar de haberlo pasado mal con los cierres obligados por la pandemia, "estamos alumbrando un negocio que ahora está pitadno por el resto de España": el tardeo.

"Yo creo que a la gente le gusta más esa copa después de comer sin llegar a trasnochar, ahora se aprovechan más los días. Y ya es un clásico en algunos puntos del sur, como Murcia, o Madrid, y vamos a intentarlo en Oviedo", ha anunciado, en COPE, Caramés.

A pesar de que los tiempos de la pandemia no se olvidan, Caramés destaca que estamos teniendo "un buen verano". Sin embargo, "teníamos una expectativas tan altas después de una primavera excepcional, no vimos incrementado el ritmo en julio, sino que se prolongó. Fue gota a gota, no se produjo la aceleración que esperábamos, quizás, porque las elecciones retrasaron las vacaciones de la gente". Agosto, sin embargo, "ha sido un bombazo de gente", ha celebrado el hostelero Pedro Caramés.