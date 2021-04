Canteli alaba el trabajo de la Policía Local durante la pandemia

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli -acompañado del concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, y el Comisario de la Policía Local, José Manuel López- ha entregado este viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el carnet y la placa que acredita su cargo a los nuevos mandos del cuerpo policial: cuatro inspectores y nueve subinspectores, que han ascendido recientemente en promoción interna.

Alfredo Canteli ha felicitado a los agentes por el esfuerzo y el trabajo de muchos años. "Os confieso que disfruto cuando os veo por la calle. Pero creo que hay que veros mucho más de lo que os vemos".

El alcalde ha descatacado que "todos juntos tenemos que levantar Oviedo y vosotros sois un pilar fundamental para que tengamos orden; para que no haya gente fumando en las terrazas, para que no haya gente sin mascarilla, que haya cuatro o seis en una mesa... Si no lo hacéis vosotros, no lo hace nadie", ha añadido el regidor ovetense.

Canteli ha finalizado el acto pidiendo a los agentes locales que lleven con orgullo este uniforme y que presuman de ser policías locales de Oviedo "porque, si lo hacéis bien, esto es algo muy bonito. Quiero que defendáis Oviedo, que luchéis por Oviedo y que os sintáis orgullosos de ello", informa Europa Press