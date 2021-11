El cáncer será una enfermedad crónica, pero curable en muchos aspectos

El Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) publicó en 2020 más de 200 artículos científicos en revistas internacionales y aumentó su impacto en el campo de la investigación, en un año de pandemia en el que la actividad de la entidad "no se ha resentido significativamente".



Así lo ha asegurado este miércoles su directora, Rosa Sainz, durante la presentación de la memoria anual correspondiente al pasado ejercicio, quien ha asegurado que el coronavirus ha evidenciado el "papel central" que debe jugar la ciencia.



Sainz ha señalado que la covid-19 no generó un fuerte impacto en la actividad investigadora del instituto, que mantuvo entorno a cinco meses cerrados la mayor parte de sus laboratorios, gracias al "esfuerzo titánico" de los profesionales.



En este sentido, ha indicado que se ha mantenido tanto el número como la "calidad" del número de publicaciones científicas en revistas como Science, Nature, Nature Cell Biol, Cancer Cell, New England Journal of Medicine o Lancet, que han acumulado "un factor de impacto superior a los 1.300 puntos".



Sainz también ha subrayado que el IUOPA está contribuyendo al estudio y las consecuencias sociales del coronavirus a través del grupo de Biología Molecular del Cáncer, que ha recibido financiación para evaluar los determinantes de resistencia y patogenicidad en la infección por SARS-CoV-2, y el de Epidemiología Molecular del Cáncer, que participa en el consorcio internacional "Orchestra" para reunir datos de varios países que permitan estudiar los factores relacionados con el nuevo coronavirus y mejorar las estrategias futuras de prevención.



Al mismo tiempo, ha puesto en valor la captación de recursos del instituto en forma de seis proyectos de ámbito europeo, 30 nacionales y varios regionales, que se unen a los financiados por fundaciones privadas y contratos con empresas.



De este manera, el IUOPA aglutina una financiación externa de algo más de 3,5 millones, que se divide casi a partes iguales entre los tres programas de investigación (básica, traslacional y clínica).



En su intervención, Sainz ha afirmado que el cáncer se convertirá en una "enfermedad crónica, en muchos aspectos curable", y que requiere de una respuesta "casi unipersonal".



En la presentación, también ha participado el vicerrector de Investigación de la Universidad de Oviedo, Antonio Fueyo, quien ha destacado la labor del IUOPA, del que fue director cinco años, y ha subrayado la estrecha colaboración que mantiene la institución académica con el Gobierno asturiano para intentar unificar las convocatorias predoctorales y posdoctorales.



Por su parte, la directora general de Universidad, Cristina González, ha valorado el "ejemplo" que supone el IUOPA, al que el Ejecutivo regional destinará, entre 2021 y 2024, un total de 2,2 millones de euros.



El director de la Fundación Cajastur Liberbank, Carlos Siñeriz, ha recalcado que en los últimos veinte años la entidad ha aportado más de 13 millones de euros a la actividad del IUOPA.