Bruselas vuelve a aplazar la decisión sobre las ayudas a Arcelor, ahora hasta finales de enero

“No es un proceso sencillo”, asegura el secretario general de Industria y Pyme, Francisco Blanco, cuando le preguntamos por el estado de la tramitación del plan dedescarbonización de las plantas de Arcelor en Asturias, un proyecto presentado hace ya más de un año y que sigue pendiente del visto bueno de la Comisión Europea a los 500 millones de euros comprometidos por el Gobierno en ayudas públicas.

Blanco recuerda que la multinacional siderúrgica no ha presentado uno, sino cuatro proyectos que aspiran a conseguir fondos de la Unión Europea. Además del plan para descarbonizar las plantas asturianas, están los que pretende desarrollar en sus factorías de Francia, Belgíca y Alemania. En total, 3.000 millones de euros en ayudas públicas que están siendo analizadas con detalle por las autoridades europeas para determinar si alteran la competencia.

"Estamos trabajando para que Arcelor solvente cualquier tipo de duda que pueda haber al respecto y demostrar la compatibilidad de las ayudas con el mercado interior y con la competencia", ha indicado Blanco, asegurando que su departamento está "implicado" y trabaja con "absoluta prioridad" para que la respuesta de la Comisión Europea a las ayudas solicitadas por Arcelor se produzca "lo antes posible".

No obstante, el secretario general de Industria no se atreve a poner fecha a la decisión de Bruselas ni a garantizar que será positiva. Su predecesor en el cargo había anunciado que sería antes de final de año, pero ha vuelto a aplazarse. "La última fecha que nos han dado es antes de finales de enero", explica Blanco que se muestra cauto cuando le preguntamos si es optimista. "Lo de optimista o no optimista...lo único que puedo decir es que nosotros estamos implicados y trabajando en ello, y luego la suerte ya se verá".

El retraso al visto bueno del plan de Arcelor también afecta al desarrollo de otro de los grandes proyectos de futuro para Asturias, el del consorcio HyDeal para producir hidrógeno verde. La multinacional siderúrgica sería su principal cliente.