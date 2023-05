Barbón, el político de pueblo que se mantiene fiel al suyo

Pese a tener 44 años, el socialista Adrián Barbón es el candidato más veterano a la presidencia del Principado en las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Por diferentes razones, no repite ninguno de los contrincantes que tuvo hace cuatro años. Él se siente fuerte y su aspecto, así lo refleja. No sólo por la altura y la talla de buen mozo que gasta sino por las incontables salidas, visitas y apretones de mano que derrocha por toda Asturias. Lo suyo es un no parar tanto en la vida real como en la virtual. Es un activo seguidor de las redes sociales donde interactúa constantemente. Hasta el punto, que sus rivales le echan en cara que “dedica más tiempo a Twitter que a resolver los problemas de los asturianos”.

Pese a la frenética actividad del vecino más ilustre de Pola de Laviana, la localidad donde nació el 4 de enero de 1979 y donde tiene fijada su residencia, no es muy partidario de hacer maletas y ver mundo. Se lo echa en cara siempre que puede alguno de sus adversarios al remarcar que “Barbón no ha viajado nunca a Bruselas como presidente del Principado para pelear por los intereses de Asturias ni ha cruzado el charco para visitar a los emigrantes asturianos”.





El hijo de Adenso y Gaudí tuvo claro desde su infancia que quería ser político. Daba mítines en casa con solo diez años. Cuando cumplió catorce visitó por primera vez la Junta General del Principado y soltó a sus compañeros del Colegio San José de Sotrondio: “Algún día estaré aquí”. Su deseo se vio cumplido veintiséis años después. Antes, pasó por la Universidad de Oviedo para licenciarse en Derecho. Los primeros pinitos políticos los hizo en su Laviana natal: primero como concejal y, después, como alcalde. El salto a la política regional lo dio en 2017 al ser elegido Secretario General de la Federación Socialista Asturiana. Después vino la crisis interna del PSOE en la que Pedro Sánchez consiguió flotar como un corcho y recuperar las riendas del partido con el apoyo expreso de Barbón y de su amiga Adriana Lastra. En 2019 se convirtió en presidente del Principado.

Una de sus principales bazas es la cercanía con la gente y su oratoria, hasta el punto de señalarlo como el “Obama español”. La etiqueta se la puso la politóloga Norma Bernad antes de llegar al Gobierno de Asturias y no dudó en llevársela a su equipo al alcanzar la presidencia del Principado.

Ahora, Barbón aspira a repetir cuatro años más en el sillón de mando. Tan convencido está de su victoria que ha dejado para la próxima legislatura la aprobación de leyes que ya había prometido para la que termina.