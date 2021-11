Barbón: El Gobierno asturiano no va a ponerse gafas moradas, ya las lleva

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado hoy que su Gobierno "ha hecho de la igualdad y la lucha contra el machismo una de sus prioridades" y que, por lo tanto, no puede sumarse a la propuesta lanzada el martes por su "buena amiga", la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, para que sus compañeros de partido socialista se pongan las gafas moradas y empiecen a renunciar a privilegios.



"En el Gobierno de Asturias no vamos a ponernos las gafas moradas. Las llevamos puestas y, desde luego, no vamos a quitárnoslas. Por vuestra dignidad y vuestra libertad, que es la de todas y todos", le ha replicado el presidente asturiano, para quien una sociedad en la que más de la mitad de la población tiene razones para sentir miedo al volver a casa de noche por el único hecho de ser mujer "es una sociedad que falla".



Barbón ha participado este jueves en Corvera, "un municipio que se distingue por su compromiso feminista", en la celebración institucional con la que el Gobierno asturiano se ha sumado al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, un acto que ha contado también con la asistencia de los consejeros de Presidencia, Rita Camblor; de Educación, Lydia Espina, y de Cultura, Berta Piñán; y Salud, Pablo Fernández, entre otros.



En ese foro, se ha comprometido a seguir promoviendo la igualdad en todos los ámbitos, desde el educativo y empresarial, hasta en la propia administración autonómica porque, en su opinión, esa sigue siendo "la única manera de acabar con la violencia contra la mujer", una lacra que no sabe cuándo desaparecerá, pero que sigue siendo una realidad, pese a quienes tratan de negarla, como la extrema derecha.



El jefe del Ejecutivo asturiano ha asegurado que va a continuar trabajando "día a día" en el fortalecimiento de la red de casa de acogida, que contará próximamente con un nuevo piso en Mieres, y ha anunciado que se va poner en marcha de la mano de la directora general de Igualdad, Nuria Varela, un centro de atención a las víctimas de la explotación, una recurso que ha calificado de "innovador y necesario".



Ante las metas abolicionistas que se han marcado este año -prostitución, trata y pornografía- Barbón ha mostrado su deseo de que en muy poco tiempo se cuente con una legislación adecuada que sancione a proxenetas y consumidores, "porque la prostitución debe desaparecer de Asturias y de España".



"Sabemos que los jóvenes también la frecuentan, y a veces con un desparpajo impensable en una Asturias que lleva décadas haciendo bandera de la igualdad", ha advertido Barbón, tras asegurar que la prostitución no son un rescoldo de otra época y que es preciso hacerle frente.



En Asturias, hay más de 132.000 mujeres que han sufrido acoso sexual a lo largo de su vida, ha recordado el presidente, que ha advertido que sólo si se tienen los sentidos embotados puede considerarse aceptable esa situación o la violencia machista que algunos niegan o minusvaloran.



Tras recordar que Tersa aladro, una vecina de Laviana, su concejo natal, fue asesinada el pasado mayo, ha señalado que la violencia de género es la expresión salvaje y brutal de la desigualdad, de una sociedad escindida entre dominadores y dominadas que aún persiste.



En su opinión, no hay que dejarse confundir por quienes interpretan que estamos ante los últimos coletazos del machismo, ni mucho menos por los que niegan la realidad o por el discurso de la extrema derecha, que tiene siempre en su punto de mira al feminismo porque las mujeres son "su objetivo preferente". EFE