Barbón desvela en COPE la película de Meryl Streep que le "apasionó"

El Hotel de la Reconquista ha sido el punto neurálgico de los Premios Princesa de Asturias, como cada año, y en esta edición de 2023 ha vuelto a recibir a la Familia Real, galardonados y autoridades. También al presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha estado en el 'Programa Especial Premios Princesa en COPE'. Y ha hablado de qué referencias tiene de algunos de los premiados.

Meryl Streep está siendo la galardonada que más focos está acaparando durante toda la semana. Barbón ha contado en COPE Asturias la inspiración que le dio un papel de la actriz: "Hay una película que me apasionó y me hizo descubrir un personaje político que ideológicamente está en el extremo contrario al mío que es 'La Dama de Hierro'. Después de ver la película, que me llamó la atención, me hizo leer las memorias de Margaret Thatchter. Con esto no digo que sea mi ejemplo político, ni mucho menos. Pero es verdad que hay elementos de la figura política de Thatcher que representó tan bien Meryl Streep que hizo entender el papel de una mujer en un mundo de hombres en el que era mucho más complejo que nunca liderar y ser capaz de afrontar. Y fue traicionada por sus propios compañeros de partido y por eso cayó".

Referencias a Kipchoge y Ordine

Otro de los premiados que más focos está acaparando es Eliud Kipchoge. Al atleta keniano también ha hecho referencia Barbón en tono distendido: "Creo que se me ve un poco más delgado según me están diciendo. Maratones nunca hice. Bueno, maratones políticos. O maratones de entrevistas como el de hoy. No voy tan rápido como Kipchoge, pero también voy de un lado a otro".

Y también ha tenido palabras el presidente del Principado para uno de los galardonados que no estará en la ceremonia, el recientemente fallecido Nuccio Ordine: "Todos los premiados son inspiración. Lamento mucho lo de Ordine. Soy un defensor del humanismo y de la necesidad de que haya buenas personas. Ordine lo representaba y me hubiera maravillado conocerle".