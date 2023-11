Barbón no comparecerá para explicar las consecuencias del pacto entre el PSOE y el independentismo

La tensión política también sube en Asturias. Los ecos de los tratos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán para ser investido llegan a la Junta General del Principado. La oposición pide a Barbón que explique en el parlamento las consecuencias que tendrá para Asturias estos pactos. El presidente ha rechazado esa comparecencia. Esta negativa ha traído que el PP y Vox le tachen de "cobarde". Barbón precisamente está este miércoles en Madrid siguiendo el debate de investidura, una cita que no estaba prevista en su agenda oficial.

Y es que la negativa ha indignado a los populares. Luis Venta era claro: "Barbón tendría que explicar y parece que se niega. Se esconde cobardemente. Tendría que explicar porque aplaude y porque quiere amnistiar los delitos de corrupción, de terrorismo y de malversación. Aplaudir a Sánchez como hace Barbón es aplaudir a los golpistas catalanes, a prófugos. Sánchez tiene en Barbón a su principal apoyo. La vida política de Barbón está ligada a la vida política de Sánchez. Todo parece indicar que llevan el mismo camino paralelo y acabarán en el mismo sitio".

Dolores Carcedo, portavoz socialista, ha hecho alusión al reglamento de la cámara, en el que no se contempla la posibilidad de pedir específicamente la comparecencia del presidente. El reglamento señala que si se plantea desde algún grupo, es el propio Barbón el que tiene la última palabra. Carcedo habla de "estrategia" por parte de los populares: "El PP está en su estrategia partidista. Y no vamos a ser cómplices. Les interesa hacer una sobreactuación y un ruido sobre todo este tema y nosotros no vamos a participar". En la misma línea se expresan desde la fuerza que es socio de gobierno, Izquierda Unida, en palabras de Xabel Vegas: "Lo que pretenden es crispar a los ciudadanos y enconar a la sociedad".

La negativa de Barbón no ha indignado sólo al PP, también a Vox y Foro. Carolina López ha llamado al presidente del Principado "cobarde": "No quiere dar la cara. Además de ser un traidor, es un cobarde. No es un insulto, es una descripción en base a unos hechos y acciones que lleva a cabo". Adrián Pumares también reprocha a Barbón que no comparezca: "Me da mucha lástima que el presidente de todos los asturianos anteponga su cargo de secretario general de la FSA a la defensa de los intereses de Asturias".