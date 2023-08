El Ayuntamiento de Gijón espera aprobar el proyecto del Piles "la próxima semana"

El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha destacado que la decisión relativa a la aprobación del proyecto de renaturalización de los ríos Piles y Peñafrancia "no se puede demorar mucho" y ha expresado su deseo de que la luz verde al mismo en Junta de Gobierno se dé "la próxima semana".



Martínez Salvador, que ha hecho estas declaraciones hoy en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, ha lamentado que el PSOE, a su juicio, "se sumara tan tarde" a la idea de colocar un sistema de retención en el Piles por azudes hinchables o de otro tipo, opinión expresada ayer por el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Luis Manuel Flórez, “Floro”.



Ha insistido en que el gobierno anterior "se negó a que eso fuera una realidad" y ha recordado que, en este sentido, su partido (Foro) "no se ha movido un ápice" de su idea de garantizar el saneamiento del cauce combinado con la práctica deportiva.



Ha agregado que, una vez se ejecute ese proyecto aún pendiente de aprobación en Junta de Gobierno y si se tiene "garantía de que no haya revocación de fondos por ello", se puede estudiar "cómo esas compuertas inciden o pueden incidir en el río".



En su opinión, si "esa propuesta" de hacer navegable el Piles no es posible, "habrá que buscar alternativas", tales como la zona de Naval Gijón, pero ha insistido en que, de momento, son opciones secundarias.



El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha apuntado que el 11 septiembre habrá una nueva reunión con el Grupo Covadonga y ha adelantado que la entidad deportiva conocerá el proyecto de renaturalización "antes de que sea aprobado".



Por otra parte, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado los nombramientos de cuatro nuevos cargos.



Se trata de la Dirección General Económico-Financiera, que estará ocupada Cecilia Bethencourt Sánchez; la Dirección General de Promoción del Empleo, estará gestionada por Carla Álvarez Sanjurjo; la dirección de la Fundación Municipal de Cultura, tendrá al frente a Aitor Martínez Valdajos y la Dirección de Área de Proyectos de Juventud y Educativos a Carlos Llaca Vallina.



Martínez Salvador también ha explicado que en la Junta de Gobierno se ha aprobado la fórmula de actualización de los precios de suministro de energía municipal por parte de Acciona, una actualización que había que hacer este ejercicio y acerca de la que ha reconocido que aún no se ha hecho un cálculo del "impacto que tendrá" en las arcas municipales.