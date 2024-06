Asturias, un oasis térmico en España: temperaturas por debajo de los 20 grados

Dice el refrán que "hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo", pero en Asturias vamos ya por el día 45 y todavía no hemos podido guardar en el armario ni el sayo ni el paraguas. A las puertas del verano, el Principado sigue siendo un oasis meteorológico en España. Mientras en el resto de la península (a excepción de Galicia y los Pirineos), las temperaturas máximas previstas para este viernes rondan entre los 25 y los 35 grados, en Asturias no llegarán a los 20.

"Lo llevo muy mal"

Además, el viernes ha comenzado lluvioso y el fin de semana tampoco acabarán de despuntar las temperaturas. Los asturianos se resignan ante un final de la primavera más gris de lo que esperaban: "A estas alturas del año ya tendría que hacer calorcillo... y de calor, ¡nada!", se quejaba una gijonesa.

También está quien lo ve con el prisma del optimismo: "Como llueve y hace sol, tenemos más flores en el campo que otros veranos", celebraba una mujer que daba un paseo por el Muro de San Lorenzo. Su acompañante no acababa de ver el lado positivo de la inestabilidad meteorológica: "Lo llevo muy mal porque me he puesto mala, un día con sol, otro con lluvia, al siguiente frío...".

Cuatro señoras de Gijón, en sus casetas de la playa de San Lorenzo, en un día de lluvia.EFE/ Eloy Alonso



Una ventaja

Lo que muchos asturianos aborrecen es algo muy valorado fuera del Principado. De hecho, muchos españoles eligen Asturias como destino de turismo nacional por las suaves temperaturas que tiene; un clima que comparte con Galicia. Por eso, este viernes los presidentes de ambas comunidades han defendido que la meteorología "es una ventaja" para atraer a visitantes.

"En verano, se puede estar tranquilamente en Asturias y Galicia; uno disfruta, no tiene que estar refugiándose de un calor excesivo", aseguraba el gallego Alfonso Rueda. Adrián Barbón, por su parte, defendía que "tenemos sol, pero también tenemos lluvia".