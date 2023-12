En Asturias, la lluvia no frena al turismo

Los turistas no temen a la lluvia. Las precipitaciones que tenemos estos días en el Principado no frenan a los visitantes. Los lagos de Covadonga se han convertido en uno de los lugares favoritos de los que se acercan a conocer Asturias.

En Oviedo, la zona del Antiguo se convierte en un hervidero de turistas que, paraguas en mano, se disponen a conocer la capital asturiana. Rafael y Paqui, que acaban de llegar de Alcalá del Valle, un pequeño pueblo de la provincia de

Cádiz, están encantados con el cambio meteorológico. “Esto es muy bonito y la lluvia está muy bien” nos dice la gaditana que acaba de comprarse un paraguas en una tienda de la capital asturiana.

Y no faltan los turistas que se sienten atraídos por las playas. En Gijón, no extraño encontrarse, tabla al hombro, grupos de amigos dispuestos a practicar su deporte favorito. María se ha acercado a la Villa de Jovellanos para disfrutar de las olas. “Yo he venido a hacer surf y para eso está muy bien el tiempo” nos dice la joven madrileña

Asturias está este puente hasta la bandera. Y aún faltan por llegar quienes han reservado plaza para el día 8. Casas rurales y, sobre todo, hoteles de las principales ciudades se van a llenar de aquí al domingo. Y se nota en las calles. Han llegado turistas de toda España.