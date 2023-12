Asturias, a favor del "uso didáctico" del móvil en las aulas de Secundaria y Bachillerato

El Gobierno del Principado apuesta porque los centros de Educación Infantil y Primaria sean "espacios libres de móviles" y por limitar su uso, en Secundaria, Bachillerato y FP, como "herramienta educativa". La asturiana de Educación, Lydia Espina, ha hecho pública, este jueves, la postura del Ejecutivo asturiano tras el debate abierto, el miércoles, por la ministra del ramo, Pilar Alegría, sobre el uso de los teléfonos móviles en las aulas.

"En Primaria no hay debate", ha aclarado Espina. "No debería haber móviles en los centros de Primaria o Infantil, no deberían entrar con ellos porque no lo necesitan y creo que es acertado que sean espacios libres de móviles". El problema -y ahí sí hay debate- surge en etapas superiores: ESO, Bachillerato y FP.

Espina rechaza hablar de prohibiciones, y apuesta por limitaciones o restricciones. De hecho, la consejera defiende el uso didáctico de los móviles: "Defendemos que se use siempre y exclusivamente como un recurso pedagógico y educativo, en el que el docente lo utilice como una herramienta más, como otra cualquiera".

Espina rechaza, por tanto, por el uso lúdico: "En Secundaria debe haber restricciones cuando no haya un uso educativo en el aula... o en todo el centro"; es decir, en el comedor o en el patio, durante el recreo.

De momento, el Principado da libertad a los centros para gestionar el asunto: pueden restringir o potenciar la utilización de móviles o tablets. Y la consejera reconoce que controlar cómo usan los alumnos los teléfonos será complicado: "Llegaremos a la herramienta jurídica que sea necesaria para que, dentro de los centros asturianos, el uso que se haga sea educativo", ha zanjado.