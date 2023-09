Confirmados en Asturias cuatro casos de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en ganado vacuno

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha confirmado la presencia de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en Asturias. El Laboratorio Nacional de Referencia de Algete, en Madrid, ha informado del resultado positivo de cuatro muestras –tres de Oviedo y una de Riosa- correspondientes a ganado vacuno.

La enfermedad hemorrágica epizoótica es de declaración obligatoria, pero no es una zoonosis; es decir, no se comunica a las personas. Tampoco es contagiosa, sino que se transmite por vectores; en este caso, mosquitos del género culicoides. Por lo tanto, no se establece ningún tipo de restricción a la explotación afectada ni al consumo de productos animales, ya se carne o leche. Sí se imponen límites al movimiento de ganado vivo.

Esta enfermedad afecta tanto a los rumiantes domésticos como a los silvestres; ciervos, principalmente. En las reses infectadas puede presentarse de forma asintomática –de hecho, así es en la mayoría de los casos- o bien con una clínica leve que incluye fiebre, anorexia, disfagia, inapetencia, cojera, dificultad respiratoria, secreción nasal y eritema de la ubre. Los casos graves son escasos y la mortalidad, muy baja.

En el ganado lanar la incidencia es menor. El ovino tiene pocas manifestaciones clínicas y el caprino es muy poco susceptible a la infección.

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria, que está en contacto permanente con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, informa de la importancia de comunicación inmediata a los servicios veterinarios oficiales de cualquier sospecha de la enfermedad en las especies domésticas y silvestres. También recomienda adoptar medidas de desinsectación en animales e instalaciones para luchar contra el mosquito transmisor de la enfermedad. Por ejemplo, con el empleo de insecticidas y repelentes en animales, medios de transporte e instalaciones, así como con el uso de insecticidas y larvicidas para el control de las posibles zonas de cría. De igual modo, aconseja el tratamiento sintomático de los animales enfermos.

El Gobierno de Asturias ha puesto en marcha las medidas de prevención y control al objeto de garantizar la seguridad y celebración de certámenes ganaderos y contribuir a la tranquilidad del sector y la sociedad en general. Los servicios veterinarios e la Dirección General de Ganadería y Sanidad Agraria harán un seguimiento detallado de la evolución clínica de los animales afectados.

Históricamente, la enfermedad hemorrágica epizoótica había circulado en América del Norte, Australia, Asia y África, pero nunca había sido detectada en la Unión Europea ni España hasta 2022. El 10 de noviembre de ese año las autoridades italianas confirmaron el virus en explotaciones ganaderas de Cerdeña y unos días más tarde en Sicilia. Poco después, el 18 de noviembre, se detectaron los primeros casos en España en Cádiz. Desde Andalucía se ha expandido por todo el país.