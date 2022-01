Asturias cerró 2021 con una subida del IPC del 6,2%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió en Asturias en diciembre un 6,2 por ciento en tasa interanual, un punto más que en noviembre, debido en buena parte al encarecimiento de la energía, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Los precios subieron un 1,1 por ciento en tasa mensual, con lo que en el conjunto del año se dispararon finalmente un 6,2 por ciento.



En tasa interanual, la mayor subida de precios en Asturias corresponde a los grupos de vivienda, donde se incluyen la electricidad y el gas, y del transporte, con el impacto de los carburantes, con incrementos del 24,9 y el 9,8 por ciento, respectivamente.



También suben los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, un 4,2 por ciento; los hoteles, cafés y restaurantes, un 2,7 por ciento; la enseñanza, un 2,2 por ciento; las bebidas alcohólicas y el tabaco, un 1,9 por ciento; el menaje, un 1,8 por ciento; el ocio y la cultura, un 1,7 por ciento; el vestido y el calzado, y el menaje, un 0,6 por ciento en ambos casos.



En el último año, únicamente descienden los precios de las comunicaciones, un 0,4 por ciento.



LA MAYOR SUBIDA EN 30 AÑOS



Para el conjunto del país, el INE ha rebajado en dos décimas el dato de inflación al cierre de 2021 respecto a su avance de hace quince días, hasta situarla en el 6,5 %, que aun así se convierte en la tasa más alta desde mayo de 1992.



Así se desprende del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondiente a diciembre, divulgado este viernes, y que refleja un aumento de un punto respecto a la cifra de noviembre (5,5 %).



La subida de los precios en comparación con el último mes de 2020 vuelve a estar marcada por el fuerte encarecimiento de la electricidad, tal y como ha ocurrido en los últimos meses, a la que se han sumado otros componentes como la alimentación y el segmento de hoteles, cafés y restaurantes.



Concretamente, la electricidad se disparó un 72 % en tasa interanual, en contraste con el repunte de noviembre, cuando aumentó un 46 %; sin tener en cuenta las bajadas de impuestos sobre la luz, la subida sería del 96,8 %.



En el apartado de energía y combustibles, el gas natural se incrementó en un 11,3 %, exactamente el mismo porcentaje que un mes antes, y tanto el gasóleo como la gasolina se ralentizaron en diciembre hasta cerrar el año en el 24,6 y el 23 %, respectivamente.



Los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron un 5 %, casi dos puntos por encima del dato de noviembre, con notables subidas en legumbres y hortalizas, pan y cereales y carne.



Los precios en hoteles, cafés y restaurantes crecieron, por su parte, un 3,1 %, una evolución al alza relacionada con la caída de los servicios de alojamiento hace un año por la pandemia.



Además de la electricidad, los productos que más subieron en 2021 fueron los combustibles líquidos (45,4 %), el butano y el propano (33,3 %), los hoteles y hostales (31,9 %), otros aceites (30,5 %) y el aceite de oliva (26,7 %).



Del lado contrario, las caídas más notables las protagonizaron peajes y aparcamientos (22,5 %), seguidos por teléfonos móviles (5,1 %), transporte de pasajeros por mar (3,6 %) y otros soportes informáticos (2 %).



El IPC general refleja una escalada continua desde el mes de febrero, cuando la inflación se situó en el 0,0 %, para posteriormente ir subiendo al 1,3 % en marzo; al 2,2 % en abril; 2,7 % en mayo y junio; 2,9 % en julio; 3,3 % en agosto; 4 % en septiembre; 5,4 % en octubre; 5,5 % en noviembre, y finalmente el 6,5 % en diciembre.



La inflación media del ejercicio 2021 alcanzó el 3,1 %, lo que supone la cifra más alta en la última década.



Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha registró el mayor repunte de inflación en tasa interanual con un 7,6 %, por encima de Castilla y León (7,3 %), Aragón (7,2 %), Extremadura (7,1 %) y La Rioja (7 %); en el extremo contrario se situaron Ceuta y Canarias, con subidas por debajo del 6 %.



También aumentó de forma significativa la inflación subyacente -indicador en el que se excluyen los precios de los alimentos no elaborados y los productos energéticos-, que acabó diciembre con una tasa del 2,1 %, cuatro décimas más que el mes anterior y un nuevo máximo desde marzo de 2013.



En tasa mensual, el IPC de diciembre se situó en el 1,2 %, cuatro veces más que en noviembre (0,3 %).



En cuanto al IPC armonizado, que permite hacer comparaciones con otros países, cerró en el 6,6 % el año, 1,1 puntos por encima del dato de un mes antes.