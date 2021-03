Un asturiano simula que le atracan para ocultar que perdió todos sus ahorros en apuestas on line

Agentes de la Policía Nacional han denunciado a un joven de 20 años, vecino de Siero, que denunció falsamente haber sido asaltado por dos hombres que le habían inmovilizado para quitarle el móvil y el dinero que llevaba.

La investigación comenzó con la denuncia de la víctima que contó que había sido asaltado en Gijón por dos hombres que le habían quitado el dinero de la cartera. Según el denunciante, los autores del robo eran morenos y de gran envergadura y entre ambos lo habían acorralado, le había agarrado sus manos por detrás de la espalda y lo habían cacheado para llevarse su dinero.

Los trabajos policiales pusieron de manifiesto que esta versión de lo sucedido no era veraz al detectar varias contradicciones e inexactitudes en el relato del denunciante. Las indagaciones realizadas para esclarecer los hechos permitieron descubrir que el robo no se había producido y que el joven había gastado el dinero en apuestas on line.

Ante estas evidencias, el denunciante, un joven sierense de 20 años, admitió haber falseado lo sucedido por temor a que se enterase su familia de sus puestas en internet en las que había gastado todos sus ahorros, por lo que fue denunciado como presunto autor de una simulación de delito.