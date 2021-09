Asturiana de Zinc recorta producción por el alto coste de la energía

Los precios de la energía siguen marcando récord día tras día, este jueves por la noche se pagarán 221 euros MWh, golpeando a particulares y empresas. La última víctima es Asturiana de Zinc que ha anunciado a sus trabajadores que reducirá la producción en las horas punta, cuando la electricidad es más cara.

La compañía ha trasladado al Comité de Empresa que el alto coste de la energía provoca que la actividad de la planta de Castrillón no sea rentable en varias franjas del día. Aunque el proceso de producción de zinc electrolítico no puede detenerse, si es posible una reducción de la actividad que, de momento, no supondrá un ajuste de plantilla.

No obstante, la empresa no descarta que, si los precios siguen disparados, acaben afectando al empleo y a las inversiones previstas. La electricidad ya supone el 70% del coste de producción.

La planta de Azsa en Asturias tiene una plantilla cercana a los 900 trabajadores, a los que hay que sumar otro millar de empleos indirectos. En los planes de la compañía estaba la inversión de más de cien millones de euros en una nueva nave de electrólisis que sustituiría a dos más antiguas.

PREOCUPACIÓN EN FADE

Tras conocer la decisión de AZSA, la presidenta de la patronal asturiana, María Calvo, advertía que la situación es preocupante y las medidas anunciadas por el gobierno para rebajar los precios de la energía no están funcionando.

"El aumento de costes está siendo muy grande, tanto en el caso de la luz como de las materias primas, y además afecta de manera transversal a todos los sectores. El problema es que no estamos siendo capaces de trasladarlo de forma inmediata a los precios, así que casi siempre es a costa de la rentabilidad", ha destacado.

La presidenta de FADE insiste en que no es posible llevar a cabo una transición energética "desacoplada de un plan industrial, que no garantice la competitividad de las empresas o que no atienda a los impactos territoriales diversos".

Para Calvo, la solución ha de pasar por buscar a "medio plazo" un sistema sostenible con un 'mix' adecuado entre las distintas fuentes de energía.