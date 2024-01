Así ven los jóvenes de Asturias la soledad no deseada de los mayores

Dicen que los jóvenes, a veces, pese a estar junto a otros muchos amigos y personas, están 'aislados' en su mundo de redes. Pero una cosa es estar aislado y otra es no tener a nadie con quien estar en casa, con quien hablar, o dar una vuelta. Ese mal que ya tiene nombre y que se conoce como 'soledad no deseada'. En Asturias, según los últimos informes de la Consejería de Bienestar Social, afecta a casi 20.000 personas.

Los jóvenes no son conscientes del problema

Hemos hablado con varios jóvenes que van de los 16 a los 18 años y nos ha llegado la sensación de que en su entorno más próximo no hay casos de soledad no deseada o no son conscientes de la realidad, del problema. Daniel tiene 18 años y reconoce que "es un tema muy duro porque pasan todo el día solos, no salen a la calle, no se relacionan con nadie. A mí me daría bastante pena tener un familiar en esta situación".

En el caso de Iker, entiende que "es algo que a nadie le gusta, por muy independiente que seas o mucho te guste estar solo. Yo, por lo menos, intentaría buscar a alguien con quien salir, con quien estar o poder hablar". A Iker, con sus ojos de joven, le costaría mucho vivir solo. Por eso cree que en una persona mayor, la situación debería ser mucho peor.

Jesús cree que no debería permitirse este tipo de situaciones que reciben el nombre de 'soledad no deseada'. Dice Jesús que "durante toda tu vida has estado cuidando a tu familia y a tus amigos y es muy injusto que al final de tu vida te quedes solo", lamenta este joven de 16 años que hay satisfacer las habilidades sociales que tenemos y que hemos tratado de cultivar durante toda la vida

Programa de voluntariado juvenil

El Principado de Asturias ha lanzado un proyecto que busca voluntarios para frenar esa soledad no deseada. El proyecto cuenta con el apoyo y la colaboración del Observatorio Asturiano del Voluntariado, la Universidad de Oviedo y la Plataforma del Voluntariado. Faltan personas que ofrezcan pasar su tiempo con las personas mayores, que están solas y no tiene ni familia ni amigos, que les den una mínima conversación.

Actualmente, el perfil de la persona que ofrece de forma voluntaria su presencia para compartir una parte de su vida con las personas mayores sigue siendo el de una mujer de entre 30 y 65 años. Un perfil que se quiere rejuvenecer y en el que se busca la entrada de más presencia masculina. La lucha contra la soledad no deseada debe ser un trabajo de todos.