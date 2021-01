Así son las nuevas medidas anti-Covid en Asturias: Cierres y restricciones según la situación de cada concejo

El Gobierno de Asturias implantará a partir de este lunes una estrategia de medidas restrictivas basadas en criterios demográficos e indicadores de riesgo con el objetivo de reforzar la protección de la ciudadanía frente al coronavirus y anticiparse al recrudecimiento de la pandemia.

La Consejería de Salud ultima una nueva resolución que incluirá cierres perimetrales de concejos, la clausura del interior de los establecimientos de hostelería y reuniones de un máximo de cuatro personas en aquellos municipios que superen determinados umbrales de incidencia establecidos a 14 días y los de trazabilidad de la transmisión del virus. Esta decisión, que se adopta tomando en consideración que el alcance de la epidemia es todavía desigual en las distintas áreas geográficas, conllevará la monitorización diaria de los diferentes concejos.

La norma, que se publicará el próximo lunes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), entrará en vigor a las 00:00 horas del martes, 19 de enero.

“Vamos a tomar medidas más restrictivas y de una manera proporcionada para no saturar el sistema”, ha indicado el titular de Salud, Pablo Fernández Muñiz.

En ese sentido, el consejero ha señalado que, en estos momentos, Avilés, Langreo, Castrillón y Corvera estarían en esos umbrales de riesgo extremo. También ha informado de que su departamento está en permanente contacto con las autoridades municipales y que el próximo lunes se convocará una reunión con representantes de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) para informarles sobre las medidas.

Criterios en función del número de habitantes

La Consejería de Salud ha establecido tres niveles demográficos, atendiendo al número de habitantes, con indicadores y valores para cada uno de ellos. El grupo 1 estaría formado por los municipios de más de 30.000 habitantes, el grupo 2 por los que tienen entre 30.000 y 10.000 y el grupo 3, por concejos con menos de 10.000 habitantes.

Así, se monitorizarán la incidencia general y la que afecta a persones mayores de 65 años, así como la trazabilidad -el porcentaje de casos de los últimos 7 días reportados como contacto de un positivo notificado previamente- lo que permite calibrar el adecuado seguimiento en las cadenas de contagio.

En los municipios incluidos en los grupos 1 y 2 que alcancen una situación de nivel 4+ (riesgo extremo) se aplicarán de forma automática medidas restrictivas para todo el territorio del concejo. En cuanto a los municipios del grupo 3, con menor población, las actuaciones se adaptarán a las necesidades que se detecten. No obstante, si en estas áreas se confirmara la transmisión comunitaria del virus, podrán implantarse las mismas restricciones que para el resto de los grupos.

La activación de medidas será automática para los grupos 1 y 2 cuando se alcance el nivel 4+ (riesgo extremo), excepto si se produjeran circunstancias epidemiológicas específicas que pudieran exigir una actuación diferente. En este caso, con el fin de optimizar las intervenciones y minimizar su posible impacto negativo, se estudiará la distribución de los positivos y cuando se circunscriban a un territorio delimitado dentro del municipio, las medidas podrían implantarse de exclusivamente en esa zona concreta.

Indicadores por grupos

GRUPO 1: El grupo 1 estaría integrado por municipios con más de 30.000 habitantes: Avilés, Langreo, Mieres, Oviedo y Siero. Para aplicar las nuevas medidas propuestas, estos concejos deberían alcanzar una incidencia a 14 días general o una incidencia a 14 días en personas mayores que supere en más del 30% del máximo nivel de alerta fijado por el ministerio durante 3 días o más: 250 y 150 casos por cien mil habitantes, respectivamente, lo que con un incremento del 30% implicaría un umbral de 325 y 195, respectivamente.

Debido al efecto multiplicador que implican por su volumen de población, es suficiente con que una de las dos alcance el umbral.

Además, la trazabilidad del área sanitaria no deberá ser ≤ 75% durante 3 días o más. Esta condición favorece que se puedan tomar medidas proporcionadas ante una situación determinada; es decir, una trazabilidad baja supone una medida indirecta de que hay más riesgo de transmisión comunitaria y menor identificación de los brotes existentes.

GRUPO 2: En el grupo 2 entran los municipios con más de 10.000 y menos de 30.000 habitantes: Aller, Cangas del Narcea, Carreño, Castrillón, Corvera de Asturias, Gozón, Laviana, Lena, Valdés, Llanera, Llanes, San Martín del Rey Aurelio y Villaviciosa. En estas zonas, la incidencia acumulada general y en personas mayores a 14 días no deberá superar más del 30% del máximo nivel de alerta fijado por el ministerio durante 3 días o más (es decir, que el umbral no alcance los 325 y 195 casos por 100.000 habitantes, respectivamente). En esos municipios se debe cumplir ambas condiciones para evitar que brotes grandes en residencias puedan distorsionar (debido a la menor población) el dato de incidencia global. Además, al igual que en el grupo 1, la trazabilidad del área sanitaria no deberá ser ≤ 75% durante 3 días o más.

GRUPO 3: El resto de concejos, todos los que tienen menos de 10.000 habitantes, se incluyen en el grupo 3. En este caso, la entrada en el nivel de riesgo 4+ se valoraría individualmente, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: transmisión (velocidad y tendencia de cambio de los casos diagnosticados en los últimos 7 y 14 días), número de casos absolutos, trazabilidad y proporción de casos nuevos asociados a brotes, existencia de puntos calientes (brotes, situaciones de riesgo, características y control, etcétera). En este tercer grupo se valorará la aplicación de las medidas a una zona geográfica ampliada en caso de que exista un riesgo de transmisión a áreas limítrofes; es decir, se podrían extender a una comarca o área sanitaria.

Medidas nivel 4+ para los grupos 1 y 2

Para los municipios de los grupos 1 y 2 que pasen a un nivel 4+ de riesgo, las autoridades sanitarias plantean el cierre perimetral de los concejos y medidas de disminución del riesgo en aquellos espacios considerados de riesgo alto según las recomendaciones del ministerio: clausura del interior de los locales de hostelería -no así de las terrazas-, el cierre de parques y centros comerciales (salvo comercios de alimentación esenciales) y la reducción del aforo en un 20% en comercios de más de 300 metros cuadrados ubicados fuera de las grandes superficies. Las reuniones quedarán limitadas a cuatro personas y los encuentros que se produzcan en domicilios serán estrictamente para el grupo de convivientes.

También se suspenderá la actividad en interiores de centros deportivos y gimnasios, y se recomienda el confinamiento parcial de la población.

Por otra parte, se procederá a la suspensión temporal de reuniones de negocios, profesionales, seminarios, de comunidades de propietarios, eventos y encuentros similares.

En esta situación de ascenso crítico de la curva, la Consejería de Salud insiste para toda Asturias en la importancia del teletrabajo como elemento fundamental para disminuir la movilidad y la interacción social.