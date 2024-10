Así ha sido la emotiva vuelta de Joan Manuel Serrat a los escenarios en los Premios Princesa de Asturias

Joan Manuel Serrat ha vuelto a los escenarios. Lo ha hecho de forma circunstancial y en un escenario muy especial: el Teatro Campoamor de Oviedo, donde ha recibido, de mano de la Princesa de Asturias, el premio que lleva el nombre de la heredera de la Corona en la categoría de las Artes

A sus 80 años, y dos años después de retirarse, ha interpretado, acompañado a la viola, su tema 'Aquellas pequeñas cosas'.

EFE/ J.L.Cereijido Serrat, en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias

"Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia; pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón, te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí; que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve", dice la canción.

Un discurso emotivo

Con su música, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos del escenario. Aunque alguna lágrima se había escapado, antes, en la platea, durante su discurso. Su amiga, la cantante Ana Belén, se emocionaba cuando Serrat, en su discurso, decía que "me gustaría dejar un buen recuerdo en los demás cuando desaparezca".

EFE/ Ballesteros Serrat pronuncia su discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias

"Espero no haber llegado hasta hoy sin haber sido un hombre agradecido con la vida y con mis semejantes; pero, por si acaso, aprovecho para agradecer a quienes han compartido el camino conmigo, me han estimulado y me han ayudado a recorrerlo".

"Un referente" para la Princesa de Asturias

Además de su emotiva actuación y del breve discurso que ha pronunciado, el cantautor catalán ha sido protagonista en las palabras que ha pronunciado la Princesa Leonor. La heredera ha glosado, por primera vez, la vida y obra de los galardonados; una tarea que, desde la primera edición de los Premios y hasta 2023, había realizado su padre, el Rey Felipe.

La heredera ha definido a Serrat como "mucho más que un referente artístico para varias generaciones a las que ha hecho felices". No ha pasado por alto Leonor el "compromiso" de Serrat "con la democracia y la tolerancia".

EFE/ Ballesteros Serrat escucha un discurso en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias

De hecho, tras reconocer que, estos días, ha "escuchado muchas canciones suyas" y "leído con atención sus letras", ha cerrado su discurso con una estrofa de uno de los temas más emblemáticos de Joan Manuel Serrat: "Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien... hoy puede ser un gran día y mañana, también".