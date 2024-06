Así preparan los estudiantes de Asturias los exámenes de la EBAU: "Repasando todo hay menos nervios"

A esta hora son muchos los estudiantes asturianos que apuran las horas, de muy diferente manera, antes de enfrentarse a las pruebas de la EBAU. Son 5.088 los aspirantes asturianos que participarán las pruebas del mes de junio y que van a enfrentarse durante tres días (martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de junio) a una prueba en la que se abordarán 31 asignaturas en 35.000 exámenes. Este año son más chicas que chicos: 2.910 alumnas y 2.178 alumnos.

En Asturias hay diecisiete sedes distribuidas en las localidades de Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres, Langreo, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapia.

Daniel y Martín en la Biblioteca

Daniel y Martín son dos de los muchos asturianos que pasan estos días haciendo repaso a los temas que van a entrar en las pruebas de la EBAU. Les ha ido bien en el curso. Han sacado buenas notas en el Instituto Jovellanos. Daniel busca nota alta en la EBAU porque quiere estudiar ingeniería de software en Oviedo, para lo que necesita un 9.6. En el caso de Martín, busca hacer una ingeniería gemática en Mieres, unos estudios que no tienen nota de corte, pero quiere sacar una nota alta porque le ha ido bien en el curso y quiere continuar la línea del curso.

Aseguran que no están muy nerviosos, pero que a medida que se acerca el examen hay cierto regustillo extraño. "Bueno, sí, ya se empiezan a notar los nervios en la recta final y aquí en la biblioteca tratamos de mitigar esos nervios con estudio", nos dice Daniel. En el caso de Martín, la cosa está más tranquila. Domina la materia y los nervios. "Por ahora bastante relajado lo que he podido estudiar, lo he llevado bien. Estoy bastante relajado y sigo estudiando aquí lo que necesito. Si he estudiado bien lo voy a llevar bien", dice Martín.

Las faltas de ortografía

Este año se advierte a los alumnos que las faltas de ortografía van a restar puntos en las pruebas de EBAU. Tanto Daniel como Martín creen que es lógico porque la ortografía forma parte de la educación y de la formación. Daniel asegura que él no tiene problema porque le gusta mucho leer y eso es muy importante para conocer aspectos básicos de la ortografía, la sintaxis y la puntuación. Martín dice que hay que estar muy atentos para no cometer ese tipo de errores ortográficos y que hay que repasar lo escrito antes de entregar el examen.

Las nuevas tecnologías y el WhatsApp creen que están detrás del aumento de faltas de ortografía en los exámenes de bachillerato y de la ESO