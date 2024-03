Así llegaron las mascarillas del 'caso Koldo' a los puertos de Gijón y Avilés

Las mascarillas del "caso Koldo" también llegaron a Asturias. El Principado no las compró, pero sí los puertos de Gijón y Avilés.

El presidente de la Autoridad Portuaria avilesina, Santiago Rodríguez Vega, reconocía este miércoles en COPE la adquisición de 6.000 de estas mascarillas, por las que pagó 15.000 euros, pero niega haber negociado con la supuesta trama corrupta. Las compraron a través de Puertos del Estado, cuyo secretario general, Álvaro Sánchez Manzanares, acaba de ser cesado por sus conexiones con la empresa "Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas" para la que, presuntamente, actuaba como mediador el asesor del entonces ministro, José Luis Ábalos.

"En aquel momento no era posible encontrar mascarillas en el mercado", explicaba Rodríguez Vega en COPE, por lo que "nosotros cogimos dos lotes de mascarillas de las que nos ponía a disposición Puertos del Estado, que había hecho una compra masiva. En total, compramos, en dos pedidos diferentes, unas 6000 mascarillas".

El puerto de Gijón no ha querido hacer declaraciones, pero parece que hizo un pedido similar y aún tendría parte almacenado. No así en Avilés, donde, según Rodríguez Vega, las gastaron todas y no detectaron problemas.

"Fueron mascarillas FFP 2 las que nos vinieron", asegura el presidente del puerto avilesino, recalcando que eran "perfectamente utilizables para los servicios a los que se dedicaban" y "fueron utilizadas todas sin que se hubiese detectado ningún problema en ninguna de ellas."

Según Rodríguez Vega, las mascarillas no sólo se entregaron a los trabajadores del puerto de Avilés. "Estuvimos detectando necesidades de todas las empresas que estaban vinculadas al puerto, en lo que eran sectores prioritarios en aquel momento", explica, señalando que se distribuyeron entre "servicios técnicos, náuticos, amarradores, prácticos, remolcadores, empresas de estiba, el personal de la rula.... Es decir, distribuimos en todo el sector logístico que estaba bajo nuestra supervisión o conocimiento".