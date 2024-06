Así han llevado el curso los alumnos de un instituto de Asturias que ha prohibido el móvil: "Sorprendidos"

Las aulas de los centros educativos en Asturias están a punto de quedar vacías. Este viernes, los escolares finalizarán el curso y muchos de ellos volverán a utilizar sus teléfonos móviles cuando les apetezca. Hasta ahora, en tres centros educativos de la región, uno en Avilés y dos en Grado, los teléfonos móviles y las tabletas estaban prohibidos. Esta prohibición no solo afecta a los estudiantes, sino a toda la comunidad educativa, incluidos padres y profesores.

La medida, que buscaba luchar contra la dependencia de estos dispositivos, ha sido todo un éxito. La normativa tiene como objetivo fomentar una convivencia más sana y reducir la distracción provocada por el uso constante de la tecnología.

En el IES César Rodríguez de Grado, la implementación de esta medida ha sido un rotundo éxito, según ha expresado su director, Daniel Menéndez, en COPE.

"Nos sorprendió mucho a pesar de que pensábamos que iba a generar una gran polémica o rechazo. Casi desde el primer momento comenzaron a desaparecer las pantallas del día a día, además de una manera incluso más fácil de la que pensamos”, afirma el director.









En este último año, la convivencia entre los alumnos ha mejorado mucho, sobre todo en los recreos, y ha aumentado la socialización entre ellos. Además, ha evitado muchos problemas en las aulas relacionados con la captura de imágenes y vídeos.

La experiencia ha sido muy positiva. La comunidad educativa ha abandonado los dispositivos durante todo el curso que ahora finaliza. Con estos resultados, el director no se lo piensa dos veces.

"La medida ya forma parte de la idiosincrasia del centro. El acuerdo sigue vigente y, hasta nueva orden, continuará en vigor. No solo no ha restado nada, sino que, todo lo contrario: ha aportado muchísimo al día a día del centro. Cada vez son menos las amonestaciones por el uso del móvil; la gente ya lo ve como algo normal que no se pueda usar", asegura David Menéndez.





El director del centro educativo compara esta medida con la prohibición de fumar en los bares: "Parecía casi imposible de llevar a cabo y, hoy en día, si alguien ve a otra persona fumando dentro de un local, se queda mirando extrañado".