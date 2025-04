Así funciona el 'Equipo Arroba': el grupo de la Guardia Civil que se encarga de los delitos informáticos

El auge de los ciberdelitos está claro. Cualquiera sufre en su teléfono móvil o en su ordenador intentos de ciberestafas. El mensaje de texto sospechoso que te pide que pinches en un enlace, el virus que hace que el ordenador actúe de forma extraña... Esos ataques están creciendo en la actualidad y suponen el 40% del volumen de delitos que llegan hasta la Guardia Civil. El Instituto Armado cuenta con el 'Equipo Arroba', un grupo de asesoramiento, prevención y respuesta ante el ciberdelito, desde el que se lucha contra toda esta tipología de ataques. Ataques que también llegan cada vez más al pequeño comercio, exponiendo al comerciante a posibles pérdidas importantes. Por eso, los agentes del 'Equipo Arroba' en Asturias también acostumbran a dar formaciones a grupos de comerciantes.

Formaciones en las que insisten, primero, en los consejos para estar prevenidos ante este tipo de ataques, como explica en COPE Asturias el agente Mario Martín: "Por un lado, aunque sabemos que es costoso, hacer una mínima inversión en informática. Y después, mucha concienciación. No fiarse de nada. Si llegan correos o lo que sea... Llamar por teléfono, ponerte en contacto de otras maneras que no sea el correo, que puede estar atacado. Bajar el nivel técnico al que se utilizaba hace años, que no había problemas".

Los delitos informáticos, cada vez más al alza

fraudes sofisticados

Y es que el pequeño comercio está expuesto a numerosos delitos que les llegan. Por ejemplo, uno que cada vez es más común, es el fraude al CEO. El envío de facturas habituales, interceptadas por alguna red que cambia los datos de la cuenta, para que el usuario realice la transferencia al estafador, como explica Martín: “Estás esperando una factura, te llega igual que todos los meses, pero con el número de cuenta cambiado diciendo que lo han tenido que modificar. Apurando al usuario para que reciba rápido el pedido. Y el usuario dice que lo paga, claro”. También se están constatando las entradas en los sistemas operativos de esas compañías o pequeñas empresas: “Te entran por una vulnerabilidad en algún equipo y acceden directamente. Te cifran el contenido. Te puedes dar cuenta si estás frente al ordenador y se mueve el ratón solo. O si el ordenador no arranca y en el escritorio no hay nada. Solamente un fichero de texto diciendo que te lo han borrado todo y que les mandes una cantidad a una dirección de Bitcoin si quieres recuperar los datos”.

Más allá de la propia vulnerabilidad que puede sentir el usuario, también está la dificultad para atrapar a los causantes de estos delitos, porque en muchas ocasiones se trata de redes mundiales: “Mucha gente extranjera de otros lugares. Y estructuras muy grandes. No es una persona delante de un ordenador en un sótano. Son empresas, con perfiles de recursos humanos para buscar grandes programadores y hacer programas de ataque, gente que hace su propia defensa, gente que hace la parte económica de blanqueo de capital....”.

ataques individuales

También, más allá de los ataques a empresas, existen los ataques individuales, que cualquiera puede sufrir en su propio teléfono móvil o en su correo electrónico. Ahí varía la tipología: “El ataque a la pequeña empresa no es el mismo que a un particular. A un particular podríamos entrar en páginas falsas, compras algo y no te llega, robo de datos bancarios... En pequeña empresa son cosas más técnicas”.

el foco, en españa

En la actualidad, los ciberdelitos están al alza y preocupan notablemente en las dependencias de la Guardia Civil, donde casi uno de cada dos delitos que llegan, son cibernéticos. El contexto mundial tampoco ayuda. España ha sido en marzo el país que más ciberataques ha recibido en todo el mundo. Los motivos... la geopolítica: “Hay muchos ataques movidos por condiciones geopolíticas. Hubo muchos ataques de entidades prorrusas. Igual fijan esta semana como objetivo España y tratan de realizar muchos ataques. Igual el mes siguiente fijan Francia. Sin entrar a valorar, por lo que se ve por los grupos que se dedican a eso, el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania está muy presente. Se interpreta que España apoya a Ucrania y casi todos los grupos que están con estos ataques son prorrusos”.