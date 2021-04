Así va a continuar la vacunación en Asturias

Los cambios en el plan de vacunación derivados de los cambios de criterio sobre el uso del fármaco de AstraZeneca y la suspensión de la entrega del de Jansen no afectarán al alto ritmo de inmunización contra la covid-19 en Asturias, que mantiene el objetivo de tener protegida contra la enfermedad al 70 por ciento de su población antes del verano.



Así lo han asegurado hoy el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño; la gerente del Sespa, Concepción Saavedra, y el jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, Ismael Huerta, en una rueda de prensa para analizar la evolución de la pandemia y la campaña de vacunación.



Con el 10,4 por ciento de la población ya inmunizada y el 22,2 por ciento habiendo recibido al menos una dosis, el Principado batió ayer el récord de vacunas administradas en una sola jornada, 11.649, y tiene "prácticamente finalizado" el proceso entre las personas de más de 80 años en los 50 puntos de vacunación habilitados, que se incrementarán próximamente.



De esta forma, según la gerente del Sespa, las previsiones para esta semana, en la que se citarán a casi 30.000 personas, pasan por recibir 38.610 dosis de Pfizer, de las que 13.590 se utilizarán para la segunda vacuna, y el resto para cerrar el proceso entre personas de más de 80 años y seguir avanzando en la cohorte de 79 a 70, entre los que la están recibiendo ya quienes tienen entre 74 y 76.



Además, se utilizarán otras 2.070 para vacunar a personas con patologías de alto riego y 2.148 que forman parte de los grupos de trabajadores esenciales 3b y 3c (sanitarios) mientras que de las 9.500 que se recibirán de Moderna, 4.750 se reservarán para segundas dosis; 1.580 para los profesionales de esos mismos grupos y el resto para segundas de personas de 79 a 70 años.



Esa reserva se ha determinado a instancias del Ministerio de Sanidad al no tener una comunicación oficial de las previsiones de nuevos envíos de dicho fármaco mientras que en el caso de AstraZeneca el Principado dispone de 22.000 dosis de las que se reservarán 5.800 al darse la misma circunstancia mientras que el resto se seguirán usando entre las personas de entre 60 y 65 años, incluidos los profesionales esenciales sanitarios pendientes.



En ese caso, todavía no se ha establecido lo que va a pasar con las segundas dosis de los menores de 60 años a los que se suministró la primera con AstraZeneca mientras que en el caso de Jansen, el fármaco estadounidense que requiere de un solo pinchazo, la suspensión de la entrega de las 3.150 unidades previstas para esta semana no ralentizará el proceso al ser un volumen pequeño que se compensará ampliamente con la recepción de más vacunas de Pfizer.



Además, según la gerente del Sespa, esta semana se ha empezado a citar por orden de edad de mayor a menor a los trabajadores considerados esenciales de fuerzas de seguridad y docentes aún no vacunados, unos 13.500, a los que se administrará la dosis en unas tres semanas.



Tras subrayar que la estrategia diseñada a nivel nacional no contempla en ningún caso la posibilidad de escoger vacuna, el jefe de Vigilancia Epidemiológica ha incidido en que, a expensas de lo que decida la Comisión de Salud Pública, la propuesta de algunas comunidades de retrasar las segundas dosis para agilizar las primeras no aportaría una mayor eficacia en Asturias.



Los responsables sanitarios han insistido en que no se intente contactar con el Servicio de Salud para solicitar citas dado que la población está siendo convocada a través de un sistema centralizado y automatizado que realiza llamas de lunes a domingo, de 9:00 a 21:00 horas, y que ya no se están enviando mensajes SMS para anunciar la fecha y lugar de la citación.



Según Saavedra, que ha incidido en que quienes rechacen inicialmente la vacuna pueden volver a ser citados si cambian de opinión, el nuevo sistema automatizado está permitiendo evitar que haya "huecos" de personas convocadas que deciden no acudir como ocurrió la pasada semana entre un 30 por ciento de los convocados para recibir la dosis de AstraZeneca.



Además, la línea telefónica de información habilitada a través del número 984 016 114 ha recibido hasta el momento 368.867 llamadas de las que casi 60.000 se interesaban por la fecha aproximada de vacunación; 18.016 pedían cambiar el número de teléfono para ser contactados; 5.209 para verificar la hora y lugar de su cita y 6.614 para preguntar por los distintos tipos de vacunas. EFE